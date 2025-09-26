6款耐聞不膩的清新茶香調香水推薦！大吉嶺、抹茶、烏龍茶一次收齊

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

茶香調香水不像濃烈香氛那樣搶戲，它們默默會營造出一種「乾淨又耐人尋味」的氛圍！就像一杯茶，可能不驚艷但總能在日常中陪伴你，成為最貼近心靈的香氣。

茶香調香水是什麼？



茶香調的香水是一種很特別的存在，它不像花果香那樣張揚甜膩，而是帶著清新、安靜又耐聞的氛圍。就像日常生活裡的一杯茶，能夠療癒心情，也能讓人感受到淡淡的優雅氣質。無論是綠茶的清透、紅茶的溫潤，還是抹茶的舒心，茶香水都能找到屬於你的日常節奏。

編輯精選6款茶香調香水：



Diptyque Tempo 坦博淡香精



Tempo是對1960年代廣藿香風潮的一次致敬。三種廣藿香交疊，開場帶著溫潤又微微潮濕的氣息，像是踩進雨後的森林，空氣中瀰漫著泥土與蕨類的鮮綠。隨著時間推移，瑪黛茶的草本調性滲入其中，讓整體香氣變得更乾淨、更透氣；紫羅蘭葉的綠意勾勒出清晰線條，最後一抹野生可可豆的微甜收束，替這場大自然交響加上柔和的尾聲。

前調： 佛手柑、快樂鼠尾草、紫羅蘭葉

中調： 廣藿香、瑪黛茶

後調： 廣藿香、安息香、可可豆

▲Diptyque Tempo 坦博淡香精，75ml NT$6,500。

Le Labo 26 抹茶淡香精

在日本文化中，抹茶不僅是一杯飲品更像是一種儀式、一種靜心的過程。Le Labo Matcha 26香氣結構以抹茶為靈魂，注入細膩的無花果氣息，賦予絲滑的果香層次；柔軟的香根草與厚實的雪松作為基底，營造出深邃而穩重的氛圍；最後以苦橙點亮，增添一絲清新明快的光澤！

前調： 苦橙、抹茶

中調： 無花果

後調： 香根草、雪松

▲Le Labo THÉ MATCHA 26，15ml NT$3,320、50ml NT$7,600、100ml NT$10,900。

BVLGARI 經典大吉嶺茶淡香水

由調香大師Jacques Cavallier於1996年創作依舊是BVLGARI男香系列的經典代表。這款香水以大吉嶺茶為靈感，將清新與舒緩、精緻與優雅融於一體，專為追求內斂氣質的現代紳士而生。前調的大吉嶺茶與睡蓮，散發出透明感十足的清新氣息，像清晨初露般純淨怡人；中調由癒創木與小荳蔻構築，溫暖辛香中帶著木質的穩重，讓香氣更具層次；最後以麝香與透明琥珀收尾，柔和卻綿長，帶來低調卻難以忽視的魅力。

前調： 大吉嶺茶精華、睡蓮精華

中調： 癒創木原精、小荳蔻原精

後調： 麝香精華、透明琥珀精華

▲BVLGARI 經典大吉嶺茶淡香水，100ml NT$3,800。

LOEWE LOEWE之水淡香水

靈感來自流水上的粼粼波光，乾淨透明而閃耀。前調的香檸檬與柚子帶來清爽果香，像陽光折射在水面上的亮度；中調融入錫蘭茶的柔和茶韻，使清新感更持久，像微風拂過的河岸。尾韻延續這股水感的純粹，乾淨卻耐聞。這款清新卻不單薄的香水，就像一件透氣的白襯衫，無論男女、四季皆宜。

前調： 香檸檬、柚子

中調： 錫蘭茶、白花調

後調： 輕木質、麝香

▲LOEWE LOEWE之水淡香水，50ml NT$3,625、100ml NT$4,835。

Atelier Cologne 無極烏龍淡香精

靈感來自薄霧繚繞的武夷山之間，千年茶母樹聳立林間，大紅袍烏龍茶在杯中浮沉。調香大師Jérôme Epinette表示：「我想用無極烏龍的香氣，營造一個被木質與茶香所繚繞的靜謐時刻。」香氣結構以烏龍茶為靈魂，搭配木質的沉穩和清新的花香，展現出細緻而深邃的層次。

前調： 佛手柑、香檸檬

中調： 烏龍茶、茉莉花、皮革氣息

後調： 煙燻木質、岩蘭草、零陵香豆

▲Atelier Cologne 無極烏龍淡香精，30ml NT$2,900、100ml NT$5,800。

Perfumer H氤氳淡香精

以晨曦初現為靈感是Perfumer H的首款茶香香水，前調的李子、柑橘、芫荽與葡萄柚，清新中帶點酸甜辛香，彷彿一口氣吸進清晨的空氣。中調則以龍芽草與白玉蘭交織出純淨花香，像霧氣中盛開的光芒，輕盈而透亮。尾韻沉澱在雪松、白樺木與瑪黛茶之中，木質氣息深邃，卻不失明亮感，帶來一種「靈魂甦醒」的感覺，非常適合晨間使用。

前調： 李子、柑橘、芫荽、葡萄柚

中調： 龍芽草、白玉蘭

後調： 雪松、白樺木、瑪黛茶

▲Perfumer H氤氳淡香精，50ml NT$5,600、100ml NT$7,800。



