安格斯12星座一周運勢9／22-9/28　射手好緣分在身邊、摩羯居家最開運

Text／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

新月落在六宮，這周單身羊容易在職場或運動場合遇見對你有興趣的對象，但多半是細水長流的熟識型桃花，不會一下子轟轟烈烈。戀愛中的羊容易因為瑣事讓情緒上下起伏，建議除了溝通之外，也可透過兩人的朋友協調解決實際問題。這周牡羊座在公開的合作或會議場合中能發揮所長，不妨拿出自信好好表現！

金牛 4.21～5.20

本周牛牛們愛情能量滿格！得到金星五宮的照拂，單身金牛有機會遇見欣賞你的人，戀愛中的金牛也難得呈現粉紅色的浪漫氛圍，兩人默契十足，適合安排一場精緻的約會，感情甜蜜升溫。火星進入七宮也提醒，伴侶或心上人容易有點強勢，你需要學著耐心溝通。人際社交上，溫吞的你反能成為焦點，但要注意拿捏說話尺度。

雙子 5.21～6.20

天王星持續坐陣之下，這周雙子容易在重要時刻展現過人的小聰明以及風趣的EQ，單身雙子不妨經常出沒在各種興趣嗜好的聚會、飯局中，有機會遇見和你個性相喜好相近的桃花緣分。若有心上人，適合以溫暖、細心的陪伴打動對方。這周人際社交遊走在刀峰邊緣，得注意你在工作上的溝通，避免過於情緒化產生摩擦。

巨蟹 6.21～7.21

雖然多數的巨蟹座都屬於不太主動的I人，但本周的桃花多來自主動交流互動，想脫單的人得拿出感情的積極態度，嘗試多發言，展現你的想法，就能吸引欣賞你的人。戀愛中的巨蟹，與伴侶之間需要更細緻的溝通，避免因小事爭吵。此時金星和火星雙重加持下能讓你魅力倍增，但也容易情緒衝動，可要管控好脾氣和喜怒。

獅子 7.22～8.22

二宮中金星閃動，也為這周的獅子座吹起了一陣踏實風，比起過往對感情的浪漫憧憬，這周的你會更內斂實際，單身者容易對專業上的能力王者產生莫名情愫，戀愛中的獅子則當心與情人之間出現金錢價值觀相異的情況，需及早溝通磨合。火星進四宮，這周的你可能因家庭壓力而分心，再忙也記得別冷落了伴侶。

處女 8.23～9.22

金星照臨又適逢火星進三宮，這周的處女座人際交流十分熱絡，工作或興趣方面的場合會為你帶來不少互動與認識新朋友的機會，但也提醒你別過於直白的表達扣了形象分數。單身處女座本周桃花旺盛，容易吸引到欣賞你專業、細心的人，適合展現自己最自然的一面。至於戀愛中的感情進入新階段，可能討論未來計畫或同居、婚姻等議題。

天秤 9.23～10.22

太陽走進命宮為秤座點亮了現在至年底的大運，獨屬於你的魅力將逐漸被眾人看見，你也會愈來愈受歡迎，單身者若有心上人，建議把握太陽坐命的機會，設法用含蓄或間接的方式接近，將心意悄悄傳達出去；此時桃花雖旺但偏隱晦，可能有暗戀對象、舊情或曖昧情愫浮現，已有對象者得在重要時刻把持住自己，以免沾惹緋聞。

天蠍 10.23～11.22

火星這周對天蠍的影響力默默成形，也讓你多了一道積極的能量，有若有心上人或喜歡的對象，就會變得熱血。單身天蠍情感同樣走揚，此時的桃花來自朋友圈、社交場合或團體活動，容易因彼此志同道合而結緣。但要注意天王星削弱氣勢，若是過於貪玩樂享受不僅可能招來爛桃花，更可能導致許多目標或是行動被擱置。

射手 11.23～12.21

火星與太陽同時的移位，激發出射手體內的渾身熱情，這周的你心情容易處在一個興致高昂的狀態，和朋友們相處十分開心，將能一掃壓力以及心中許許多多的不愉快。愛情運勢將出現小小轉折，有對象者很可能進入磨合的風暴期，至於單身的射手座，好緣分就在不遠處，透過社團、活動、學校交流等等，可為你帶來脫單轉機。

摩羯 12.22～1.19

別急著強迫自己跳脫舒適圈迎合人群，本周摩羯更適合用自在的方式與人相處，不必總是壓抑或遷就他人。火星移位將為你帶來情緒波動，你可能對自己特別挑剔，或遇到讓人心煩的小插曲。與其糾結，不如放輕鬆，把專注力放在居家生活，為家人、情人下廚烘焙，或整理環境、營造溫馨氛圍，都能成為你本周開運的起點。

水瓶 1.20～2.18

冥王星持續在命宮逆衝，水瓶這周運勢裡有著小人當道的格局，得特別當心人群中的小磨擦，雖然水瓶知性風趣的特質總讓人默默對你產生好感，但也很可能引來旁人妒嫉而引發風波。至於感情上原地踏步居多，與情人間有表面的和平，但兩人卻各忙各的居多，卻不易打進對方的世界。單身者似乎呈現夏眠狀態，桃花有些稀少。

雙魚 2.19～3.20

這周雙魚座感情宮承接了來自行星的好運能量，感情線火力全開，不論單身或戀愛中的魚，都充滿著活動力與冒險心情，這時雖然偶爾顯得有點後知後覺，一旦感情雷達開啟，就會變得敏銳，比起之前的平淡無味，此時單身者的感情讓人充滿期待，原本不明朗的狀況，也許在這周會開出些許的桃花，有望譜出美好的夏日戀曲。

