fb ig video search mobile ETtoday

全智賢《暴風圈》精英造型解析！高領西外、風衣是必備　偷塞了私人愛牌

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

睽違四年回歸小螢幕的全智賢，在新劇《暴風圈》的精英氣勢靠這些單品完成！

繼《智異山》之後，睽違4年再度推出韓劇新作《暴風圈》，在劇中飾演聯合國大使的全智賢前三集釋出後，一連串的氣勢感造型就收穫了超高的討論度，本篇編輯帶大家一看全智賢如何透過服裝造型詮釋政治家的精英感！

全智賢新劇《暴風圈》精英感造型解析

劇中飾演聯合國大使的全智賢，在一開場便遭遇丈夫遭到刺殺，後轉而從政並找出幕後黑手，之後與姜棟元飾演的探員有不少精彩對手戲，而全智賢在劇中因為角色設定，大多的造型都偏向精明幹練的氣勢風格，僅上線三集便陸續換上約10套造型，其中西裝外套、風衣更是必備單品。

在新劇發布後，眼尖的網友紛紛開始詢問全智賢同款造型，其中一套黑色條紋的短高領鈕扣夾克更是成為熱搜，而這件夾克正式來自設計師品牌KHAITE的The Samuel條紋夾克，透過立領的合身剪裁與排扣設計，讓沉穩中也能有時髦感。

風衣在全智賢劇中的穿搭佔比也很高，其中同樣來自設計師品牌KHAITE的寬腰帶風衣也非常搶眼，內搭Valentino白色襯衫加入幹練元素，在全智賢173公分的高挑身形詮釋之下，颯爽的氣勢感十足。

因為全智賢在劇中作為政治人物的設定，在造型上偏向以「減法」的方式來搭配單品，通常造型中僅會有一個份量感強的服裝加入，像是這件自Alaïa的排扣羊毛大衣，雖然版型設計俐落簡約，但深色的排扣設計為這件大衣加入了十足的造型感又不失優雅態度。

最後，在發表演說時，全智賢穿上了The Row的短版西裝外套，再透過內搭灰藍色襯衫加入沉穩內斂的氛圍，而The Row也是全智賢私服中本就時常出現的愛牌之一。

全智賢在《暴風圈》中的穿搭，不僅展現了角色的專業度，還兼具時髦的氣勢感，很適合作為職場穿搭的參考！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025秋冬5大穿搭趨勢！美拉德再戰一回，短版風衣、鬆弛大包是當季感的必需品

● 韓網熱議40+四大傳奇美女！全智賢、孫藝珍、宋慧喬、金泰希，走紅超過25年，每一個都是實力顏值仙女下凡！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 暴風圈, 全智賢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難

5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！ 台中新光三越今重開幕「一開門爆滿」　常客：終於回來了！ 韓韶禧同款「巧克力色FILA薄底鞋」買得到　LASCOTE山脈裝是王一博設計的 宋慧喬「豆腐瘦身法」成功甩肉！中醫師提醒：「3類人」別吃多 文具控錢包危險了！「銀座伊東屋」快閃台北　牛皮鉛筆盒首登台販售 秋冬森林美景躍錶上　Grand Seiko超精準錶演繹冬日晨光 2025偽體香香膏10款推薦！要怎麼選？香膏用法解析＋持香技巧一次看懂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面