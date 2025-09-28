全智賢《暴風圈》精英造型解析！高領西外、風衣是必備　偷塞了私人愛牌

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

睽違四年回歸小螢幕的全智賢，在新劇《暴風圈》的精英氣勢靠這些單品完成！

繼《智異山》之後，睽違4年再度推出韓劇新作《暴風圈》，在劇中飾演聯合國大使的全智賢前三集釋出後，一連串的氣勢感造型就收穫了超高的討論度，本篇編輯帶大家一看全智賢如何透過服裝造型詮釋政治家的精英感！

全智賢新劇《暴風圈》精英感造型解析

劇中飾演聯合國大使的全智賢，在一開場便遭遇丈夫遭到刺殺，後轉而從政並找出幕後黑手，之後與姜棟元飾演的探員有不少精彩對手戲，而全智賢在劇中因為角色設定，大多的造型都偏向精明幹練的氣勢風格，僅上線三集便陸續換上約10套造型，其中西裝外套、風衣更是必備單品。

在新劇發布後，眼尖的網友紛紛開始詢問全智賢同款造型，其中一套黑色條紋的短高領鈕扣夾克更是成為熱搜，而這件夾克正式來自設計師品牌KHAITE的The Samuel條紋夾克，透過立領的合身剪裁與排扣設計，讓沉穩中也能有時髦感。

風衣在全智賢劇中的穿搭佔比也很高，其中同樣來自設計師品牌KHAITE的寬腰帶風衣也非常搶眼，內搭Valentino白色襯衫加入幹練元素，在全智賢173公分的高挑身形詮釋之下，颯爽的氣勢感十足。

因為全智賢在劇中作為政治人物的設定，在造型上偏向以「減法」的方式來搭配單品，通常造型中僅會有一個份量感強的服裝加入，像是這件自Alaïa的排扣羊毛大衣，雖然版型設計俐落簡約，但深色的排扣設計為這件大衣加入了十足的造型感又不失優雅態度。

最後，在發表演說時，全智賢穿上了The Row的短版西裝外套，再透過內搭灰藍色襯衫加入沉穩內斂的氛圍，而The Row也是全智賢私服中本就時常出現的愛牌之一。

全智賢在《暴風圈》中的穿搭，不僅展現了角色的專業度，還兼具時髦的氣勢感，很適合作為職場穿搭的參考！

