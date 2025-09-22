氣爆新光三越年衰退20%月底拼復業　吳昕陽：蹲下再跳起

▲（左起）新光三越副董事長兼總經理吳昕陽、執行副總經理吳昕昌。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年2月新光三越台中店發生氣爆，停業已超過7個多月，新光三越副董兼總經理吳昕陽在氣爆後，今（9／22）首度出席媒體餐敘，表示台中店月底拼正式復業，要以更謙卑與慎重的方式，讓消費者放心回歸。由於新光三越台中店是全台業績店王，氣爆事件也讓新光三越今年營收大減20%，對此吳昕陽也分享將以更堅定的姿態「蹲下再跳起」。

台中中港店預計月底復業，重新迎接來客，新光三越表示該店95%的品牌與廠商都選擇繼續留下，剩下的5%其實也是計劃中的改裝換新，展現對新光三越的支持，執行副總吳昕昌提到，氣爆後百億元業績缺口不是最優先的事，復業只是一個序章，之後要如何找回客戶信心、與廠商合作與照顧員工才是之後的挑戰。

吳昕陽表示，下半年幾個值得期待的重點，包括台南小北門店將在9／26開幕，其試營運期間每周有35萬以上的人次，超乎預期目標，業績王就是日本超市LOPIA，開幕3天營收就突破千萬元，很得台南在地民眾的胃口，也是LOPIA目前在台績效最高的分店。

其他還有台北南西店B2睽違10年以上的改裝，共有40家專櫃重新進駐，以及新光三越A9 3樓將以男性為主題打造600坪大、19個專櫃的男裝專區，並進駐與日本ISETAN伊勢丹合作的全新男裝概念店 「SKM Men’s」，引進首度落地的男裝品牌，並提供專人客製化的選品服務。周年慶期間也引進韓國現代百貨快閃店，豐富更多商品力。

新光三越前8月全台調整櫃位近300櫃，掌握MZ新世代韓潮風格、運動專區、人氣餐飲吸客創話題，會員總數也持續成長近425萬人，已經接近年度目標450萬，APP也有近317萬下載數，目前統計年度發放超過100億skm points。