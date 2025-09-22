fb ig video search mobile ETtoday

氣爆新光三越年衰退20%月底拼復業　吳昕陽：蹲下再跳起

>

▲(左起)新光三越副董事長兼總經理吳昕陽、執行副總經理吳昕昌。（圖／業者提供）

▲（左起）新光三越副董事長兼總經理吳昕陽、執行副總經理吳昕昌。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年2月新光三越台中店發生氣爆，停業已超過7個多月，新光三越副董兼總經理吳昕陽在氣爆後，今（9／22）首度出席媒體餐敘，表示台中店月底拼正式復業，要以更謙卑與慎重的方式，讓消費者放心回歸。由於新光三越台中店是全台業績店王，氣爆事件也讓新光三越今年營收大減20%，對此吳昕陽也分享將以更堅定的姿態「蹲下再跳起」。

台中中港店預計月底復業，重新迎接來客，新光三越表示該店95%的品牌與廠商都選擇繼續留下，剩下的5%其實也是計劃中的改裝換新，展現對新光三越的支持，執行副總吳昕昌提到，氣爆後百億元業績缺口不是最優先的事，復業只是一個序章，之後要如何找回客戶信心、與廠商合作與照顧員工才是之後的挑戰。

吳昕陽表示，下半年幾個值得期待的重點，包括台南小北門店將在9／26開幕，其試營運期間每周有35萬以上的人次，超乎預期目標，業績王就是日本超市LOPIA，開幕3天營收就突破千萬元，很得台南在地民眾的胃口，也是LOPIA目前在台績效最高的分店。

其他還有台北南西店B2睽違10年以上的改裝，共有40家專櫃重新進駐，以及新光三越A9 3樓將以男性為主題打造600坪大、19個專櫃的男裝專區，並進駐與日本ISETAN伊勢丹合作的全新男裝概念店 「SKM Men’s」，引進首度落地的男裝品牌，並提供專人客製化的選品服務。周年慶期間也引進韓國現代百貨快閃店，豐富更多商品力。

新光三越前8月全台調整櫃位近300櫃，掌握MZ新世代韓潮風格、運動專區、人氣餐飲吸客創話題，會員總數也持續成長近425萬人，已經接近年度目標450萬，APP也有近317萬下載數，目前統計年度發放超過100億skm points。

關鍵字：

新光三越, 台中店, 吳昕陽, 復業, 氣爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

潤娥出道18年不敗的少女感　5款日常精緻精品包跟著她挑就對

潤娥出道18年不敗的少女感　5款日常精緻精品包跟著她挑就對

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

香港前女首富拎百萬愛馬仕包看秀　收藏滿牆橘盒羨煞人

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走 最會穿香奈兒的男人！GD巴黎演唱會換上訂製西裝搭羽毛胸針帥翻舞台 馬拉松賽季到了！5雙神級跑鞋推薦　性能兼具顏值根本PB收割機 「5個方法」教你遠離內耗　把時間和精力留給重要的人 舒華飛倫敦太美！穿Burberry格紋機場造型好甜　萬元泰迪熊掛飾搶鏡 美周記／香水重量級新品報到！Maison Margiela 貼膚麝香一聞愛上 愛挑戰別人底線的三大星座！TOP 1根本踩線大師　認為越界才能看清對方

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面