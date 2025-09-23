fb ig video search mobile ETtoday

Z世代「拒當主管」觀念正在擴大　真正的進步是「不犧牲，仍能把事做成」

>

▲▼職場,高情商,同事。（圖／取自photoAC）

▲Z世代追求的新職場定義，正在向許多其他世代擴大。（圖／photoAC）

記者蔡惠如／綜合報導

大家都能感受到的，是職場的風氣正在慢慢轉變。

從2021年起由社群擴散的Quiet Quitting（安靜離職）以及Bare Minimum Mondays（最低限度周一）的工作模式後，新興的職場趨勢Conscious Unbossing、也就是「有意識去主管化」、「拒當中階管理職」，在Z世代中發芽，且持續方興未艾的擴大到各世代階層內。

▲▼職場,相處,耗能。（圖／取自photoAC）

Conscious Unbossing 是種新興的職場趨勢，一開始在Gen Z（1997-2010年出生）年輕專業人才中非常盛行，其核心概念是故意拒絕傳統的管理和領導角色，轉而追求更有意義的工作、更健康的工作生活平衡，以及更協作和平等的職場文化。

升遷兩字再也不是要你付出更多卻無回報的談判籌碼，年輕員工主動選擇不走傳統的職場升遷管理路線，不願意承擔中層管理通常帶來的壓力和繁重責任，有意識地拒絕被「職務名稱」綁架，把注意力從頭銜移回到工作的意義、身心健康與可長可久的生活品質。

▲▼職場,高情商,同事。（圖／取自photoAC）

它不能算是一夕之間冒出來的時髦口號，而是多重現實累積的結果。首先是中層管理位階長期承受上下壓力、回報不對等，許多人在升上去之後發現，自己熱愛的專業被會議、報表與溝通成本吞噬。疫情後全民重新定義「健康與時間」的份量，高工時與高壓模式的吸引力下降；而扁平化敏捷團隊與遠距合作漸漸成熟，對不少人而言，與其換到一個不適任的角色，不如在擅長的領域深耕，把職涯做厚做長。

▲▼職場,高情商,同事。（圖／取自photoAC）

Z世代確實扮演推手，但越來越多熟齡與育兒階段的工作者、以及長期在夾縫中承壓的女性，也選擇以更人性化的步調工作。他們在意的不只是薪資，而是可否在不犧牲健康與創造力的前提下累積成果；他們追求的不只是位階，而是能否持續學習與被尊重。

這是一道對每個世代都公平的題目。真正能留下來、支撐你走更遠的，往往不是名片上的那一行字，而是看不見、卻能被他人感受到的資本。你留下的是能複製與傳授的方法，還是只能靠忙與撐的經驗？你打造的是可被驗證的成果與作品，還是堆積在會議裡的出席記錄？你擁有的是信任與合作網絡，還是隨職位而來、會隨職位散去的權力？當這些答案愈清楚，頭銜的影響力就會相對變小。

▲▼職場,高情商,同事。（圖／取自photoAC）

不升遷並不等於停滯，而是換一套衡量尺。把年度目標從「拿到某個職稱」改成「打造可複製的成果」，例如建立一個被團隊採用的標準流程、寫出能被新人成長用的知識手冊、主導一個跨部門專案並留下可追蹤的成效。把工時管理改成精力管理，保留讓你持續學習與創作的時段。那些可被放大的影響，才是長期的職涯護城河。當你的價值被清楚看見，升不升遷就不再是唯一的成就感來源。 

▲▼職場,高情商,同事。（圖／取自photoAC）

Conscious Unbossing 的核心不是「不要老闆」，而是「不要被頭銜定義」。當我們把成功從單一路徑改為多元坐標，職涯會變得更可持續、生活也會更完整。對個人而言，去掉頭銜後仍站得住的那些東西，才是你真正的職場資產；對企業而言，允許不靠位階也能前進，才能留住願意長期創造價值的人。升遷仍然值得追求，但它不再是唯一答案。真正的進步，是在不犧牲人，仍能把事做成。

關鍵字：

職場, 趨勢, ConsciousUnbossing, 管理, 工作

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

不佔便宜，但也別想拿我的！總愛AA制的三大星座　TOP 1不想被金錢束縛

不佔便宜，但也別想拿我的！總愛AA制的三大星座　TOP 1不想被金錢束縛

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

厚顏無恥三大星座！TOP 1全靠一張嘴撐著　自圓其說也完全不尷尬

大齡男女為何難找到另一半？社交圈固定、想一次到位都是關鍵

大齡男女為何難找到另一半？社交圈固定、想一次到位都是關鍵

日本百年文具店伊東屋快閃DREAM PLAZA　文具控準備開逛！ 「賭王最美千金」何超蓮深溝閃耀　絕配葫蘆鑽鍊 被分手怎麼辦？感到難過、憤怒都正常　「5個步驟」教你走出情傷 漂染髮必看！染後做好「5件事」也能擁有光澤好髮質 可愛生活周邊一次擁有！康是美攜手《玩具總動員》推出29款超萌加價購 最會穿香奈兒的男人！GD巴黎演唱會換上訂製西裝搭羽毛胸針帥翻舞台 36歲李鐘奭重回顏值巔峰！熱舞影片帥翻　靠6招維持神級牛奶皮膚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面