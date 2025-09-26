跟著張員瑛、IU學初秋穿搭！酷甜系到減齡學院風一次上手　最火單品公開

▲張員瑛、IU、宋雨琦。（圖／品牌提供、IG@adajieundihatiku、@songyuqi.92316_）

圖文／CTWANT

換季穿搭你準備好了嗎！IU、IVE Liz、張員瑛、宋雨琦這四位時尚女神，從見面會、機場到紅毯現場，已率先穿上初秋最火單品，直接畫好本季的「潮流重點筆記」、件件都想立刻加進購物車！

女星穿搭：女神IU是條紋印花控、寬鬆版型超鬆弛

永遠的「國民妹妹」IU在粉絲見面會上穿上DIESEL條紋針織印花上衣搭配牛仔褲，直接把「文青系針織」穿出清新甜感，仿佛下一秒就要融化你。微Oversize剪裁＋隨性印花，讓整體造型看起來慵懶又有型，不愧是零失誤的穿搭教科書。

▲IU。（圖／IG@iu_coups提供）

▲IU在粉絲見面穿上DIESEL條紋針織印花上衣。（圖／IG@adajieundihatiku、品牌提供）

女星穿搭：小貓系Liz以無袖背心注入Y2K細節

IVE成員Liz一身DIESEL黑色OVAL D無袖針織背心現身金浦機場，黑髮＋無袖背心＋迷濛眼神，根本是走出漫畫的「酷甜系小貓女」。背心胸前的OVAL D金屬Logo為簡約造型注入Y2K小細節，不張揚但超有態度，是看似穿得很隨興、但其實精心打扮的典範！

▲IVE Liz。（圖／IG@liz__ivez）

▲Liz一身DIESEL黑色OVAL D無袖針織背心現身機場。（圖／IG@liz__ivez、品牌提供）

女星穿搭：張員瑛變身青春牛仔女神！演繹「學院風女孩日常」

IVE人間芭比張員瑛刷新校園穿搭天花板！這回她一連換上兩套TOMMY JEANS Look，清新、帥氣、又超時髦！第一套以薄荷綠學院風T恤＋寬鬆牛仔褲，完全是迷人小清新。Oversized剪裁讓整體更顯輕鬆隨性，薄荷綠穿起來不只顯白還減齡！

▲張員瑛。（圖／品牌提供）

另一套則以黑白配色的大學夾克＋深灰牛仔褲，這套造型完美踩在美式復古與韓系潮感的交界線上，完美平衡輕鬆的美式休閒風格與鮮明的街頭時尚元素。

▲張員瑛校園風穿搭。（圖／品牌提供）

女星穿搭：宋雨琦白到發光、一身Balmain連身洋裝氣場全開

宋雨琦現身活動紅毯，穿上Balmain 2025秋冬系列白色排釦連身洋裝直接驚豔全場！這不是洋裝，是帶閃光燈的戰袍吧？立體剪裁＋軍裝感金屬排釦，把Balmain一貫的精緻工藝玩出新高度，搭配一條黑色寬腰帶瞬間拉出腰線，氣場一秒翻倍。而腳下那雙黑色帥氣長靴則畫龍點睛，讓這套造型在優雅與酷感之間切換自如！

▲i-dle宋雨琦。（圖／IG@songyuqi.92316_提供）

▲雨琦穿上Balmain 2025秋冬系列白色排釦連身洋裝直接驚豔全場。（圖／IG@songyuqi.92316_、品牌提供）

延伸閱讀

原始連結