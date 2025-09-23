韋禮安穿搭靈感來自老婆！愛穿情侶衣出門「全套Gap丹寧」升格品牌好友

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／台北報導

Gap日前宣佈金曲創作才子韋禮安成為品牌好友，今23日活動中，他以一襲 Gap 全套丹寧造型亮相，演繹2025秋季系列，在訪談中，韋禮安也分享了對丹寧的喜愛，談到日常穿搭靈感，他笑說常會在出門前與太太Rachel一起搭配，非常喜歡與另一半穿情侶裝，甚至不時借穿對方的單品：「她的衣服非常好看，她也會幫我挑搭，衣服共穿這件事雖然有點不好意思，但很有趣。」

▲▼Gap 2025 秋季新品預覽暨品牌好友揭幕 攜手金曲才子韋禮安成為品牌好友-韋禮安。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Gap 2025 秋季新品預覽暨品牌好友揭幕 攜手金曲才子韋禮安成為品牌好友-韋禮安。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Gap 2025 秋季新品預覽暨品牌好友揭幕 攜手金曲才子韋禮安成為品牌好友-韋禮安。（圖／記者周宸亘攝）

▲韋禮安此次演繹標誌性丹寧搭配，上身是工裝式襯衫，下身則選擇寬鬆直筒牛仔褲，展現自在不羈的摩登姿態。（圖／記者周宸亘攝）

韋禮安此次演繹標誌性丹寧搭配，上身是工裝式襯衫，口袋與扣飾細節帶來結構感，下身則選擇寬鬆直筒牛仔褲，展現自在不羈的摩登姿態。品牌更為他特別訂製拼接丹寧外套，胸前以紅白撞色字母彰顯 Gap 美式基因，內襯格紋連帽設計則巧妙融合街頭與休閒元素。韋禮安透露挑選丹寧的小秘訣是關注剪裁，「我很喜歡穿 oversize，能展現不一樣的態度。」他也直言：「我的丹寧衣服非常多，今天整套都是 Gap，外套搭配秋季襯衫和直筒牛仔褲，非常好穿。」

▲▼ gap 。（圖／品牌提供）

▲▼ gap 。（圖／品牌提供）

▲▼ gap 。（圖／品牌提供）

▲▼ gap 。（圖／品牌提供）

▲以丹寧為核心，品牌延伸出更多休閒單品，包括柔軟的連帽上衣、百搭的 T 恤、輕鬆的襯衫，與各式牛仔褲自由混搭。（圖／品牌提供）

本季 Gap 的設計靈感源自「日常的無縫切換」，從早晨的咖啡時光、午後的城市步調，到夜晚的輕鬆聚會，Gap 服飾皆能自在切換，陪伴不同場景。以丹寧為核心，品牌延伸出更多休閒單品，包括柔軟的連帽上衣、百搭的 T 恤、輕鬆的襯衫，與各式牛仔褲自由混搭，展現既隨性又有態度的美式風格。不論是經典直筒、帶有復古感的喇叭褲，或現代感強烈的寬鬆版型，皆能滿足多元需求。另一大亮點是 Gap 推出的 Cashsoft 系列，以如羊絨般柔軟的紗線打造輕盈卻溫暖的穿著體驗。無論單穿或作為層疊內搭，都能展現細膩質感，成為秋冬衣櫥不可或缺的單品。

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲Cozy Melton麥爾登立領大衣原價$1990；Puff蓬鬆柔軟V領開襟外套原價$890。（圖／品牌提供）

同時，日系品牌GU本季主題「Downtown Preppy 都會學院風」，大膽揉合學院經典與都會街頭風格，打造優雅與率性兼具的穿搭語彙。展示會現場帶來層次豐富的搭配提案，蓬鬆柔軟的 PUFF Knit 針織外套更一次帶來菱格紋、條紋等多款變化。而具空氣感的大學T系列推出「重磅內刷毛」、「PUFF空氣感」與「經典毛圈內裏」三種材質兼具舒適與實穿，更因應台灣多變氣候，無論是學院氣質或街頭態度，通通都能一件搞定，完美詮釋「小題大作」的時理念。

時尚, Gap, 韋禮安, 丹寧, 秋冬款

