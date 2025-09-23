fb ig video search mobile ETtoday

昆凌出席保養代言大秀A4腰　摸肚否認懷孕、未來就「順其自然」

>

▲▼台睿生技好硒家「硒2皙 煥白膜衣錠」新品上市廣告首映暨發表會，代言人藝人昆凌出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲昆凌許久沒公開露面，絕佳狀態讓現場媒體驚豔。（圖／記者湯興漢，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

「天王嫂」昆凌今日出席保養代言活動，一身白色連身裙氣質亮眼，緊實纖細的身材更吸引全場目光。許久未公開露面的她，大方展現A4小蠻腰與直角肩，狀態令人驚艷。被問到是否刻意瘦身，她笑著坦言：「沒有特別減肥，就是多運動。」

▲昆凌身材緊實勻稱，打破懷孕傳言。

昆凌也公開分享保養觀念，強調不要過度害怕陽光，透亮膚色也能靠「吃出來」。她表示，許多女生擔心曬黑或老化，反而錯過日曬帶來的正能量，「DONT BE AFRAID TO GO OUT！」她認為，從內心不去恐懼日曬，反而能更健康、更有自信。至於保養祕訣，她則簡單歸納為：選擇適合自己的產品、保持好心情、規律運動、日常保濕，以及適度補充保健品。

近來昆凌也愛上網球，她透露自己從疫情期間開始接觸，現在和老公一起陪著兒子Romeo一起鍛鍊，笑說「兒子實力快追上爸爸了！」對於是否希望小孩未來朝網球專業發展，她則表示會尊重孩子選擇，只要能保持熱情就好。

▲主持人阿ken妙語如珠，把昆凌逗得笑開懷。

現場也被問及是否又懷孕了？昆凌直言目前沒有，笑說：「未來就順其自然，目前三個孩子很好，也希望能對自己身體好一點，就盡量不要懷孕。」她並分享，如果不在台灣，在澳洲就喜歡過簡單的小日子，夫妻常常一起逛街、陪伴孩子，「把平時的日子過好，就是最幸福。」上個月生日就是和家人聚餐，孩子們也會親手寫卡片、做蛋糕擺盤，相當滿足了。

關鍵字：

昆凌, 保養, 瘦身, 網球, 家庭

我想要說....

