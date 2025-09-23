小心肌肉流失鬆垮垮！蛋白質攝取不足「6大警訊」要注意　

▲缺乏蛋白質會讓免疫力下降，感冒容易找上門。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

蛋白質是人體不可或缺的營養素，若在減重更需要攝取好的蛋白質，蛋白質能參與肌肉生成、組織修復、免疫系統與激素調節。若長期攝取不足，身體會出現許多警訊，早知道早防範。

#肌肉流失與代謝下降

蛋白質不足時，身體會優先分解肌肉來獲取必需胺基酸，導致肌肉量減少。基礎代謝率隨之下降，不僅體力變差，也更容易囤積脂肪，形成「看起來瘦但鬆垮」的狀態。

#免疫力降低

抗體是由蛋白質構成，若攝取不足，免疫細胞的生成與修復受阻，讓抵抗力下滑，更容易感冒或出現感染性疾病，傷口癒合速度也會延遲。

#頭髮與指甲脆弱

毛髮與指甲主要由角蛋白組成，蛋白質不足會造成掉髮、髮絲易斷裂，指甲也可能出現分層或脆裂的情況。

#虛胖、浮腫

血液中的白蛋白有助於維持滲透壓，若不足，水分容易滯留在組織間，導致下肢或臉部浮腫，看起來容易「虛胖」。

#影響情緒與專注力

蛋白質中的胺基酸是多巴胺、血清素等神經傳導物質的原料。缺乏時，可能出現注意力下降、記憶力減退，甚至焦慮或情緒低落。

#骨骼健康惡化

除了鈣質，蛋白質也是骨骼的重要組成。若長期不足，會降低骨質密度，增加骨質疏鬆與骨折風險。



總結來說，蛋白質不足不只是「沒力氣」，更會連帶影響肌肉、免疫、防禦力、外觀及心理健康。均衡攝取魚、蛋、豆類、乳製品與瘦肉，不僅能維持體態，還能確保身體機能正常運作。