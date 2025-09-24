白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼長黑髮食物。（圖／Unsplash）

▲黑巧克力富含銅，是人體黑色素的生成原料。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

現代人生活壓力大，處在高壓環境之中，不少人提早迎來白髮，營養師程涵宇教你吃對飲食，讓你「黑頭髮長回來」，以下9大營養不可不知。

為什麼會生成白髮呢？研究顯示，白髮與缺乏營養、壓力、肥胖、遺傳等皆有關係，其中家族遺傳與少年白的發生最相關，另外肥胖及抽菸都會在體內累積大量的自由基，影響毛囊黑色素製造，也降低黑色素細胞自己修復的能力。營養師程涵宇教你補充9大營養，白髮並非不可逆。

▲▼白髮冒不停？營養師教你補足「9大營養素」 。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

#維生素B12：維持頭皮烏黑髮好循環

營養師程涵宇建議可以補充文蛤、海苔、牡蠣、起司、魚。

#生物素：幫助活化黑色素細胞

建議可以從熟雞蛋、豬肝、蘑菇下手，營養師提醒因生雞蛋含有含有抗生物素蛋白，會阻礙人體對生物素的利用與吸收，所以記得煮熟再吃最好。

#葉酸：供給毛囊營養

建議從菠菜、青花菜、黑豆補充。

#維生素C：幫助頭皮減壓抗氧化

程涵宇解釋，氧化壓力會使黑色素細胞減少，是毛囊老化、頭髮變白的原因之一，維生素C能夠終止自由基的連鎖反應並降低氧化傷害，建議補充芭樂、奇異果、甜柿都是好選擇。

#優良蛋白質：幫助頭皮充足營養

蛋白質攝取不足與白髮有關，當蛋白質攝取不足時，頭髮會得顏色淡且細而易斷裂，建議多補充雞蛋、牛奶、黃豆。

#銅：黑色素生成的必要原料

建議多補充牡蠣、黑巧克力75%以上。

#鈣：影響黑色素生成

建議多補充羽衣甘藍、豆干。

#鋅：協助體內多種酵素作用並且幫助黑色素的產生

建議多補充蝦、南瓜子。

#鐵：幫助氧氣運送至頭皮毛囊促進頭髮健康生長

建議多補充鵝肉、紅莧菜。

營養, 白髮, 黑頭髮, 營養素, 健康

