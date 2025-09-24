fb ig video search mobile ETtoday

倫敦時裝周／舒華看Burberry秀畫面太美！流蘇風衣、格紋撞色重塑英倫經典

>

記者鮑璿安／綜合報導

倫敦時裝周上的矚目看點毫無疑問是Burberry全新發表的 2026 夏季系列，無論過去品牌給你什麼印象，現在創意總監Daniel Lee試圖洗牌打破舊有，本季以英國夏日音樂場景為靈感，將戶外音樂祭的自由能量與英倫經典結合，為Burberry注入一股前所未有的活力！

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲本季服裝設計著重俐落修長的線條與細節創新，風衣與雨衣以蠟感棉料、塗層丹寧及植鞣皮革打造。（圖／品牌提供，以下同）

Burberry 2026春夏大秀場景來到肯辛頓花園，睽違十多年再次選址於此地，象徵一種致敬與重新出發，在宛如藍天白雲的布幕背景下，模特兒與嘉賓腳踩沙土，化作最接近大自然的伸展台，配樂選用傳奇樂團 Black Sabbath 的音樂檔案，為伸展台注入搖滾精神，展現品牌突破常規的企圖。Daniel Lee也提到：「音樂象徵著自我表達、原創與歸屬感。從音樂祭、體育館到戶外演唱會，每到夏天，英國總是隨著時尚與音樂鮮活起來。」

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲（依序）大陸演員湯唯、張婧儀，韓團I-DLE 成員舒華以及Stray Kids昇珉到場看秀。（圖／品牌提供）

星光嘉賓同樣成為焦點，大陸演員湯唯身著深藍長大衣搭亮色圍巾，張婧儀則以仿舊質感的皮革風衣搭配格紋襯衫，展現俐落氣質；韓團I-DLE 成員舒華選擇中性色調外套搭長靴，散發青春率性。現場更有女星鄭恩彩、男星吳磊，以及品牌大使 Bright Vachirawit等人齊聚，為大秀增添話題。

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

▲Burberry。（圖／品牌提供）

本季服裝設計著重俐落修長的線條與細節創新，風衣與雨衣以蠟感棉料、塗層丹寧及植鞣皮革打造，並加入鎖縫、流蘇與雷射切割元素，呈現搖滾氣質。洋裝與針織單品則以串珠、撞色格紋與鉤針編織營造層次，色彩上以米色、棕色、靛藍為基調，搭配鮮明亮色，完全拉高了撞色比例，為視覺帶來一劑快感，呼應音符般的律動。鞋履延伸戶外精神，以綁帶靴、馬靴與金屬釘扣涼鞋為亮點；包款結構自由，誇張流蘇的大尺寸肩背包與戰馬鎖扣成為新焦點。

其實舒華剛結束紐約時裝周行程，今年是英國品牌COS第4度回歸紐約時裝周，在布魯克林Greenpoint Terminal Warehouse舉行秋冬系列發表秀。整場大秀以品牌最為擅長的極簡優雅為基調，透過懸浮燈箱營造光影氛圍，襯托出47套Look展現的結構工藝與靜謐自信。而I-DLE成員舒華以一身石灰色光澤質感連身洋裝親臨現場看秀，仙氣滿滿的畫面實在是讓人戀愛了。作為本季COS秀場嘉賓，舒華第二套相對休閒的造型，則是以白襯衫搭配深咖啡色不對稱裙，展現都會女子知性氣質，將COS一貫的簡約剪裁發揮到極致。

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲▼ cos 。（圖／品牌提供）

▲舒華作為本季COS秀場嘉賓飛往紐約看秀。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Burberry, 2026夏季系列, 時尚, 星光嘉賓, 英倫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似高冷私下卻默默付出的深情星座Top 3 ！第一名愛起來專一到極致

看似高冷私下卻默默付出的深情星座Top 3 ！第一名愛起來專一到極致

新莊宏匯廣場4間「新北首店」登場　小米、三星與奎士咖啡接力開幕

新莊宏匯廣場4間「新北首店」登場　小米、三星與奎士咖啡接力開幕

白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來

白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來

不佔便宜，但也別想拿我的！總愛AA制的三大星座　TOP 1不想被金錢束縛 小心肌肉流失鬆垮垮！蛋白質攝取不足「6大警訊」要注意　 Z世代「拒當主管」觀念正在擴大　真正的進步是「不犧牲，仍能把事做成」 大齡男女為何難找到另一半？社交圈固定、想一次到位都是關鍵 晚上睡不著？專家教你設定「４個好眠提醒」　一覺到天亮 冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3 日本百年文具店伊東屋快閃DREAM PLAZA　文具控準備開逛！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面