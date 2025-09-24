倫敦時裝周／舒華看Burberry秀畫面太美！流蘇風衣、格紋撞色重塑英倫經典

記者鮑璿安／綜合報導

倫敦時裝周上的矚目看點毫無疑問是Burberry全新發表的 2026 夏季系列，無論過去品牌給你什麼印象，現在創意總監Daniel Lee試圖洗牌打破舊有，本季以英國夏日音樂場景為靈感，將戶外音樂祭的自由能量與英倫經典結合，為Burberry注入一股前所未有的活力！





▲本季服裝設計著重俐落修長的線條與細節創新，風衣與雨衣以蠟感棉料、塗層丹寧及植鞣皮革打造。（圖／品牌提供，以下同）

Burberry 2026春夏大秀場景來到肯辛頓花園，睽違十多年再次選址於此地，象徵一種致敬與重新出發，在宛如藍天白雲的布幕背景下，模特兒與嘉賓腳踩沙土，化作最接近大自然的伸展台，配樂選用傳奇樂團 Black Sabbath 的音樂檔案，為伸展台注入搖滾精神，展現品牌突破常規的企圖。Daniel Lee也提到：「音樂象徵著自我表達、原創與歸屬感。從音樂祭、體育館到戶外演唱會，每到夏天，英國總是隨著時尚與音樂鮮活起來。」





▲（依序）大陸演員湯唯、張婧儀，韓團I-DLE 成員舒華以及Stray Kids昇珉到場看秀。（圖／品牌提供）



星光嘉賓同樣成為焦點，大陸演員湯唯身著深藍長大衣搭亮色圍巾，張婧儀則以仿舊質感的皮革風衣搭配格紋襯衫，展現俐落氣質；韓團I-DLE 成員舒華選擇中性色調外套搭長靴，散發青春率性。現場更有女星鄭恩彩、男星吳磊，以及品牌大使 Bright Vachirawit等人齊聚，為大秀增添話題。

本季服裝設計著重俐落修長的線條與細節創新，風衣與雨衣以蠟感棉料、塗層丹寧及植鞣皮革打造，並加入鎖縫、流蘇與雷射切割元素，呈現搖滾氣質。洋裝與針織單品則以串珠、撞色格紋與鉤針編織營造層次，色彩上以米色、棕色、靛藍為基調，搭配鮮明亮色，完全拉高了撞色比例，為視覺帶來一劑快感，呼應音符般的律動。鞋履延伸戶外精神，以綁帶靴、馬靴與金屬釘扣涼鞋為亮點；包款結構自由，誇張流蘇的大尺寸肩背包與戰馬鎖扣成為新焦點。

其實舒華剛結束紐約時裝周行程，今年是英國品牌COS第4度回歸紐約時裝周，在布魯克林Greenpoint Terminal Warehouse舉行秋冬系列發表秀。整場大秀以品牌最為擅長的極簡優雅為基調，透過懸浮燈箱營造光影氛圍，襯托出47套Look展現的結構工藝與靜謐自信。而I-DLE成員舒華以一身石灰色光澤質感連身洋裝親臨現場看秀，仙氣滿滿的畫面實在是讓人戀愛了。作為本季COS秀場嘉賓，舒華第二套相對休閒的造型，則是以白襯衫搭配深咖啡色不對稱裙，展現都會女子知性氣質，將COS一貫的簡約剪裁發揮到極致。





▲舒華作為本季COS秀場嘉賓飛往紐約看秀。（圖／品牌提供）

