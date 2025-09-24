從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

▲有幾個小動作，代表對方透露不想跟你深交。（圖／翻攝unsplash、pexels，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

人與人的「人際關係」相當微妙，可以很堅強、在某些時候也能很脆弱，有時能由差變好，或者以前無話不談，突然一個點過不去，就從此形同陌路，但大部分時間，兩個人可能對於對方的感受無法同步，會造成某一方想疏遠、另一方卻還渾然不知的情況，人際關係的專家表示，如果你現在遇到以前的朋友好像有點怪怪的，可從3點來判斷他現在不想與你深交，在曖昧期的狀況下也可適用。

說「再約」卻從來沒約

針對一些本來就有私交的朋友，有時候會一起出來喝個茶，或是在LINE上小聊，許多人都喜歡用「那我們再約」做結尾，如果對方真的總是沒提出邀約，或是再也不提上次結尾的約定，請不要再認真等待了，它事實上對他而言真的是個「收尾詞」，一直提起之前有約定的事，只會讓氣氛更加尷尬而已。

對話充滿句點

他跟你問一句「最近好不好？」在你回答之後也沒想進一步了解的意思，就知道那個問句，只是禮貌性的問候語而已，他對你生活上發生的事（或是你本人）失去了想了解的興趣，你想要與他分享一件事，他只是心不在焉的聽著，並沒有回問你或跟你互動，倘若不是對方最近有什麼重大的事，這樣明顯的疲倦感已經出現，就別再太過頻繁的跟他接觸。

總是三人互動

若這幾次的邀約，雖然對方答應了，可是總帶著另一個人一起出席，這透露了兩個可能，第一是他不知道要跟你聊些什麼，第二就是跟你獨處，他會覺得不自在，尤其第三人是未先知會你，直接帶他過來，或是這「第三人」並不是你們共同認識的人，就只有他認識而已，這樣的情況屢次發生，就必須思考一下你與他有發生什麼樣的問題，