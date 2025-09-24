fb ig video search mobile ETtoday

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

>

▲大學生,學生,人際關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有幾個小動作，代表對方透露不想跟你深交。（圖／翻攝unsplash、pexels，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

人與人的「人際關係」相當微妙，可以很堅強、在某些時候也能很脆弱，有時能由差變好，或者以前無話不談，突然一個點過不去，就從此形同陌路，但大部分時間，兩個人可能對於對方的感受無法同步，會造成某一方想疏遠、另一方卻還渾然不知的情況，人際關係的專家表示，如果你現在遇到以前的朋友好像有點怪怪的，可從3點來判斷他現在不想與你深交，在曖昧期的狀況下也可適用。

▲▼一定要懂的6個人際關係「潛規則」。（圖／翻攝unsplash.pexels）

說「再約」卻從來沒約
針對一些本來就有私交的朋友，有時候會一起出來喝個茶，或是在LINE上小聊，許多人都喜歡用「那我們再約」做結尾，如果對方真的總是沒提出邀約，或是再也不提上次結尾的約定，請不要再認真等待了，它事實上對他而言真的是個「收尾詞」，一直提起之前有約定的事，只會讓氣氛更加尷尬而已。

▲▼一定要懂的6個人際關係「潛規則」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

對話充滿句點
他跟你問一句「最近好不好？」在你回答之後也沒想進一步了解的意思，就知道那個問句，只是禮貌性的問候語而已，他對你生活上發生的事（或是你本人）失去了想了解的興趣，你想要與他分享一件事，他只是心不在焉的聽著，並沒有回問你或跟你互動，倘若不是對方最近有什麼重大的事，這樣明顯的疲倦感已經出現，就別再太過頻繁的跟他接觸。

▲▼一定要懂的6個人際關係「潛規則」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

總是三人互動
若這幾次的邀約，雖然對方答應了，可是總帶著另一個人一起出席，這透露了兩個可能，第一是他不知道要跟你聊些什麼，第二就是跟你獨處，他會覺得不自在，尤其第三人是未先知會你，直接帶他過來，或是這「第三人」並不是你們共同認識的人，就只有他認識而已，這樣的情況屢次發生，就必須思考一下你與他有發生什麼樣的問題，

▲▼一定要懂的6個人際關係「潛規則」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

關鍵字：

關係, 疏遠, 人際, 警訊, 友誼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似高冷私下卻默默付出的深情星座Top 3 ！第一名愛起來專一到極致

看似高冷私下卻默默付出的深情星座Top 3 ！第一名愛起來專一到極致

新莊宏匯廣場4間「新北首店」登場　小米、三星與奎士咖啡接力開幕

新莊宏匯廣場4間「新北首店」登場　小米、三星與奎士咖啡接力開幕

不佔便宜，但也別想拿我的！總愛AA制的三大星座　TOP 1不想被金錢束縛

不佔便宜，但也別想拿我的！總愛AA制的三大星座　TOP 1不想被金錢束縛

白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來 小心肌肉流失鬆垮垮！蛋白質攝取不足「6大警訊」要注意　 Z世代「拒當主管」觀念正在擴大　真正的進步是「不犧牲，仍能把事做成」 大齡男女為何難找到另一半？社交圈固定、想一次到位都是關鍵 冠軍讓人猜不到！「平時精明、一談戀愛就昏頭」星座Top 3 日本百年文具店伊東屋快閃DREAM PLAZA　文具控準備開逛！ 晚上睡不著？專家教你設定「４個好眠提醒」　一覺到天亮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面