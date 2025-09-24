瑪黑餐酒秋冬竟有香菜調酒　路易莎跨界乾杯推燒牛飯糰

▲瑪黑餐酒2025年推秋冬新菜，兼具經典與創新。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

秋冬餐飲市場新話題接連登場，瑪黑餐酒敦南店推出以「經典再現」與「創新演繹」為主軸的秋冬新菜單，並首度帶來香菜入酒的創意調酒；路易莎咖啡首度跨界與乾杯燒肉居酒屋合作，推出期間限定燒牛系列餐點，並搭配聯名優惠，吸引上班族與年輕族群嘗鮮。

瑪黑餐酒敦南店迎接開店5周年，菜單全面翻新，結合歷年粉絲指定回歸的人氣料理與主廚創作新品。新菜包括以紅茶與米燻製海鮮的「糖燻海鮮野菜沙拉」，搭配明太子與炸牛蒡展現清爽辛香；以及「酒煮海鮮絲瓜菠菜醬」，以赤嘴蛤與九分蛤融合藤椒油與黑檸檬，堆疊出細膩口感。主食主打乾式熟成鴨胸配藥膳鴨醬、與鴨腿千層的「熟成鴨胸」，還有融入薏仁與羊肉的「和羊臀肉薏仁燉飯」，都以秋冬食材演繹濃厚季節感。

餐桌尾聲則以小食搭配酒飲，「剝皮辣椒炸雞」結合義式青醬與香菜苗，改良傳統湯品風味；「爐烤芥蘭花」則加入黑蒜美乃滋與西班牙火腿。最大亮點是全新調酒「琴酒｜香菜｜鳳梨｜白胡椒｜丁香」，以琴酒為基底，融合香菜與鳳梨的清新氣息，再以白胡椒和丁香收尾，為香菜控帶來新鮮體驗。

▲職人匠製燒牛日式飯糰，售價89元；乾杯秘醬濃香燒牛飯，售價140元。

路易莎則首次與乾杯燒肉合作，推出「職人匠製燒牛日式飯糰」與「乾杯秘醬濃香燒牛飯」，兩款品項皆選用乾杯燒肉牛肉與特製燒肉醬，另有隱藏版「厚醬燒牛磚壓」，提供輕食新選擇，單品售價85元起。餐點自9月25日起至11月30日，每日下午2點前限時供應。

▲厚醬燒牛磚壓，售價85元。

為增加互動，購買聯名餐點可獲得貼紙，集滿三張可於10／13至11／30期間，至乾杯全台門市兌換伊比利豬或日本和牛炎肉買一送一優惠。路易莎同步推出門市折扣，10／1至10／31每日14:00前，購買任一聯名餐點或活力新食感系列搭飲品可享餐食85折。

