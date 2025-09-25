米蘭時裝周／GUCCI不辦秀改拍電影？Jin解開襯衫帥翻　群星捧場Demna新作

記者鮑璿安／ 綜合報導

本次米蘭時裝周的看點之一，便是Gucci 揭開新任創意總監 Demna 的首個系列序幕，他捨棄了傳統實體秀的發表模式，改以短片《The Tiger》開啟品牌新篇章，即便是這樣，整體的關注度仍相當高，從服裝到陣容卡司都拉到最頂。選址於義大利證券交易所Palazzo Mezzanotte打造猶如電影首映會的現場，也藉此帶出品牌經典符碼，只能說還是Demna會玩。





▲這部由奧斯卡獲獎導演 Spike Jonze 與 Halina Reijn 聯手執導的短片，不僅是 Demna 對 Gucci 美學的重新詮釋，更是一次對時裝敘事方式的顛覆 。（圖／品牌提供）

這部由奧斯卡獲獎導演 Spike Jonze 與 Halina Reijn 聯手執導的短片，不僅是 Demna 對 Gucci 美學的重新詮釋，更是一次對時裝敘事方式的顛覆。《The Tiger》以 Gucci 國際總裁 Barbara Gucci 為核心展開故事，片中她在生日當天召集家族成員與特別嘉賓齊聚一堂，試圖維繫企業與家庭榮光。華麗宴會下暗潮洶湧，當晚的戲劇性轉折將家族推入危機，迫使他們面對真相並尋找新的出路。短片的陣容也十分強大，可比電影規模等級，集結了 Demi Moore、Edward Norton、Ed Harris、Elliot Page、Keke Palmer、Kendall Jenner 等眾星，讓觀眾在觀影同時沉浸在 Demna 打造的 Gucci宇宙中，也讓無所不在的 La Famiglia 系列服裝闖入話題核心。





▲品牌大使BTS 成員 Jin 、朴圭瑛到場助陣。（圖／品牌提供）

在首映現場少不了星光加持，品牌大使BTS 成員 Jin 以一身簡約卻極具張力的黑白造型登場。他選擇寬版黑色長褲搭配低領口白襯衫，胸前不經意的解扣增添性感氣息，並以 Gucci 經典皮帶與黑色手袋作點綴，完美平衡了簡約與華麗。朴圭瑛亦成為紅毯焦點，她選穿一件帶有雕塑感的冰藍色長版大衣，搭配毛絨翻領與澎袖設計，散發冷豔與優雅兼具的氣場。她手上的白色 Gucci 手袋與黑色尖頭高跟鞋，進一步呼應冬季氛圍，將高級時裝的戲劇感與實穿性完美融合。

同場加映

同時，Christian Louboutin紅底鞋首任男裝創意總監誕生，是威爾史密斯Will Smith的27歲兒子傑登史密斯（Jaden Smith），Christian Louboutin 與 Jaden 的合作源自 2019 年巴黎的一次相遇，雙方因擁有相近的創作理念，從對話中逐步建立深厚情誼，最終促成此次深度合作。品牌創辦人 Christian Louboutin 表示，Jaden 具備豐富多元的文化觸角、好奇心與開放態度，將為男裝系列注入嶄新活力，是品牌創意團隊的理想夥伴。Jaden也表示：「這不只是職位，而是我創意歸屬的起點，我希望用自己的視角延續品牌的傳奇。」Christian Louboutin 男裝系列自五年前推出後已占據品牌業務 24% 的比重，隨著 Jaden 的加入，勢必為該領域注入更多活力與話題性。