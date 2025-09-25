Super Junior利特再任高粱大使　「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」上市

▲Super Junior利特再任高粱大使。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著新品「創世者 × CHOYA桶陳金門高粱酒」上市，再次邀請韓男團 Super Junior 隊長利特二度跨海擔任「創世者」系列代言人，延續去年首次代言的熱度，並搭配限量小卡與海報活動，酒品主打好入口的梅酒與高粱融合，呈現出現代化的高粱風味。

新款酒品融合金門高粱與日本 CHOYA 梅酒，採用美國白橡木與歐洲紅橡木桶熟成，再加入梅酒原液提香。透過重烤慢炙工藝，帶來琥珀色澤與梅果香，入口先是清新的果酸，尾韻則交織木質與辛香調，展現與傳統高粱不同的層次感。

利特在拍攝現場提到，創世者系列最吸引他的地方是酒液能隨時間變化，散發出桶香與層次風味，就像 Super Junior 出道 20 年來，歷經不同時期的轉變，每次演出都希望展現嶄新的模樣。他也盡責推薦「創世者×CHOYA」酒款香氣圓潤、口感細緻，非常適合初次接觸高粱酒的人。喊話粉絲：「這是一款值得親自體驗的酒，希望大家能和我一起感受它的魅力。」

Super Junior 今年適逢 20 周年，預計於台北大巨蛋舉辦三場演唱會，利特的代言也讓品牌與演唱會話題相互呼應。「創世者 × CHOYA桶陳金門高粱酒」售價 2,580 元，已於全台酒專開賣，並在 7-ELEVEN 與全家便利商店開放預購。9／24 至 10／17 期間，購買並登錄發票，還有機會抽中利特限量小卡或海報。

因應中秋即將來臨，泰山推出馬祖高粱即起至9／30於指定酒品專門店通路，購買嶼藏18年或東湧陳高同品項任2瓶，買大瓶贈同款小酒1瓶限量優惠。此外馬祖高粱嶼藏12年與18年也開放預購，「嶼藏」陳高系列以50度酒體著名，特別溫潤順口，並於今年SFWSC烈酒大賽中獲雙金獎及銀獎肯定，外瓶融入在馬祖閩東建築的屋簷特色呈現新意。

