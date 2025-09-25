fb ig video search mobile ETtoday

星巴克9／26推「大杯以上買一送一」　教師節連假前先來小確幸

>

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

▲星巴克教師節前再推買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大家準備好要迎接一連串的3日連假了嗎？本周末登場的教師節連假，星巴克果然也沒在缺席，宣布9／26限定一天推出好友分享優惠，讓你準備開啟連假輕鬆模式，而85度C從9／27起一連四天，也推出「多多分享日」，兩款多多飲品第二杯只要10元，準備讓你整個連假喝好喝滿！

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

星巴克9／26限定一天推出「迎接假期 好友分享日」優惠，當天從上午11點到晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表

▲85度C多多優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85 度C 從 9／27 到 9／30 連續四天推出多多分享日，大杯初露多多綠和蜜桃多多任選，第二杯特價只要 10 元，此外還加碼消費者姓名如果有「多」字者，兩款飲料任選第二杯直接免費送。

業者表示，其多多使用的活菌發酵乳蔗糖減少18%，減糖清爽無負擔，搭配初露綠茶，喝起來酸酸甜甜，帶點茉莉花香，清涼爽口，大杯初露多多綠單杯原價55元，特價期間兩杯僅需65元；另一款蜜桃多多則有蜜桃香，大杯原價65元，兩杯特價75元，現省55元；也可以蜜桃多多搭配初露多多綠，優惠限門市現場購買，每人限購三組。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

看似高冷私下卻默默付出的深情星座Top 3 ！第一名愛起來專一到極致

看似高冷私下卻默默付出的深情星座Top 3 ！第一名愛起來專一到極致

提分手後最容易後悔的星座Top 3！第一名絕情又多情　獨自念念不忘

提分手後最容易後悔的星座Top 3！第一名絕情又多情　獨自念念不忘

5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難 大魚大肉後補充正是時候！營養激推綠奇異果　緩解腹脹超有感 新莊宏匯廣場4間「新北首店」登場　小米、三星與奎士咖啡接力開幕 Z世代「拒當主管」觀念正在擴大　真正的進步是「不犧牲，仍能把事做成」 許路兒練出蜜桃臀辣照曝光！傳授瘦身心法：持續運動身體會給你反饋 最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面