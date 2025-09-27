秋冬被喵星人正式接管！LV手袋變萌了、蔡依林18萬貓咪晚宴包搶到斷貨

▲準備好接受喵星人的可愛爆擊了嗎？從頭到腳，無時無刻就要黏著你。（翻攝自Louis Vuitton官網）



圖文／鏡週刊

今年秋冬，時尚圈被喵星人正式接管。

沒錯，就是那些吃可愛長大的貓咪軍團。

萌臉一登場，誰還在乎剪裁、材質，買就對了！

好了，廢話不多說。

有萌貓坐鎮，寫再多也沒人看。

傻呆萌伴遊

▲綴上手繪貓狗圖騰的Capucines BB手袋，俏皮童趣。NT$245,000。（Louis Vuitton提供）

帶著主子環遊世界，大概是所有貓奴的畢生心願吧？這個秋冬，就讓Louis Vuitton幫你圓夢！全新Travels With系列攜手時尚達人Grace Coddington，其中一只行李箱還真的貼心預留了一個貓咪小窩。且慢，可別以為真能偷渡喵星人上飛機，這趟喵的奇幻旅程，還是交給天選之貓來代勞吧！

▲雖說是旅行主題系列，但主子怎能被冷落！食物碗 NT$13,300。（Louis Vuitton提供）

跟著Grace兩隻愛貓的腳步，我們一路踩過雪梨、倫敦的時髦街頭，也深入亞馬遜叢林、中國大陸長城、撒哈拉沙漠，最後甚至躍上浩瀚宇宙，霸氣征服太空。這些腦洞大開的冒險，全都化作一張張的旅行貼紙，堂而皇之妝點在風衣、帽T、記事本、行李箱等旅行單品上，加上其他設計，全系列洋洋灑灑五、六十款，根本就是場貓奴荷包收割戰，但…誰又能拒絕這麼萌的陰謀呢？

▲雖說是旅行主題系列，但主子怎能被冷落！貓咪項圈 NT$18,600。（Louis Vuitton提供）

傲嬌公主病

▲今年3月蔡依林受邀看秀，搶拎超人氣的貓咪晚宴包，如今有錢也買不到。（翻攝自蔡依林IG）

在秋冬這波喵瘋之中，這隻「貓界白富美」你一定要認識！牠擁有夢幻藍眼藍耳，表情高冷又帶點挑逗，完全拿捏天下貓奴的M傾向，圈粉速度快到嚇人。身為Valentino全新系列Le Chat de la Maison的最佳女主角，當初一只立體貓咪造型晚宴包，開價上看18萬元，依舊被搶到斷貨，吸金力一流。如今聲勢日益浩大，今年秋冬陣容更狂，從包款、鞋履、服飾，一路延伸到胸針、項鍊、耳環等首飾配件，讓人心甘情願、從頭到腳都被牠全面接管。

▲Le Chat de La Maison刺繡羊毛背心。NT$68,000。（Valentino提供）

▲既然晚宴包買不到，那就快趁這款串珠流蘇肩背包缺貨前搶到手！ NT$91,000。（Valentino提供）

▲Royco納帕皮革運動鞋，也被可愛小貓攻占了！NT$25,400。（Valentino提供）

百變小淘氣

▲Meow系列除了全黑款外，還有3款撞色設計可選，價格店洽。（翻攝自BAO BAO ISSEY MIYAKE IG）

要童趣請找Louis Vuitton，要傲嬌就選Valentino，但若想出其不意、嚇人一跳，那就是BAO BAO ISSEY MIYAKE全新力作「Meow」的拿手本領了！延續品牌一貫的折疊藝術DNA，這可不只是一咖普通的托特包，而是一隻會隱身的調皮小貓。展開時是俐落的長柱形包款，折起來立刻化身立體萌貓：三角幾何片拼出貓咪尖耳，提把搖身變成小尾巴；那雙靈動的貓眼，特別選用3D變色材質製成，隨角度閃爍，每一瞬都勾人心魄，引誘你拿出魔法小卡，帶牠回家！

▲Meow系列可從手提托特包，折疊變成可愛的貓咪擺飾，價格店洽。（翻攝自BAO BAO ISSEY MIYAKE IG）

▲Meow系列是本季最欠收編的喵星軍團，只收一隻還不夠。 （翻攝自BAO BAO ISSEY MIYAKE IG）

