徐玄TMA典禮絕美造型封神　網盛讚「迪士尼在逃公主本人」

一年一度的韓國音樂盛事《THE FACT MUSIC AWARDS》（TMA）於日前盛大舉行，紅毯上星光熠熠，所有偶像與演員無不精心打扮，成為全球粉絲的焦點。然而，在眾星雲集的典禮上，以主持人身份優雅登場的少女時代成員徐玄，憑藉兩套宛如童話中走出的公主禮服，瞬間搶佔了所有人的目光。從紅毯上的冰雪女王，到典禮中的海洋公主，她那無懈可擊的絕美狀態，讓韓網論壇瞬間沸騰，盛讚「這根本是迪士尼在逃公主本人！」、「美到令人無法呼吸」。

徐玄紅毯銀白色禮服造型宛如冰雪女王

步上紅毯時，徐玄選擇了一襲銀白色的平口馬甲式蓬紗裙。這套禮服的設計極具巧思，上半身緊身的馬甲剪裁，完美勾勒出她纖細的腰肢與令人稱羨的「直角肩」；下半身的裙襬則佈滿了細密的亮片與鑽飾，在鎂光燈的照耀下，宛如夜空中的璀璨星河，隨著她的步伐熠熠生輝。搭配簡約的鑽石耳環與乾淨俐落的妝髮，讓她整個人散發出如同《冰雪奇緣》中Elsa女王般高貴、清冷的氣場。

▲徐玄紅毯銀白色禮服造型宛如冰雪女王。（圖／取自《THE FACT MUSIC AWARDS》畫面）

徐玄主持造型化身清新脫俗的海洋公主

在典禮正式開始後，徐玄換上了另一套湖水藍的平口紗裙。這套禮服的胸前採用了層層疊疊的薄紗設計，如同海浪的波紋，增添了柔美與飄逸感。飽和度極高的湖水藍色，不僅非常襯托她雪白的肌膚，更讓她看起來充滿了活力與清新氣息，彷彿是來自海洋的公主，溫柔而典雅。

▲徐玄主持造型化身清新脫俗的海洋公主。（圖／取自《THE FACT MUSIC AWARDS》畫面）

徐玄美白秘訣：防曬是信仰，物理＋化學雙重防護

徐玄那身比禮服還要閃耀的「牛奶皮膚」，是她長期自律的成果。對徐玄來說，美白的第一步、也是最重要的一步就是「防曬」。她曾在節目中透露，自己一年四季無論晴雨、室內室外，都一定會塗抹防曬乳。若在戶外長時間活動，更會搭配帽子、陽傘、防曬外套等「物理防曬」，做到滴水不漏，從根本上杜絕紫外線對皮膚的傷害。

▲徐玄的美白秘訣就是防曬。（圖／取自seojuhyun_s IG，下同）

徐玄美白秘訣：多吃「白色食物」與水果

她會盡量多攝取對皮膚有益的水果，特別是富含維生素C的番茄和蘋果，幫助身體抗氧化。此外，她也喜歡透過飲用豆漿來補充植物性蛋白，這也是韓國女星們公認的養顏聖品。

徐玄減肥方法：萬年不敗的「地瓜減肥法」

這是徐玄最廣為人知的瘦身秘訣。在需要集中管理身材的時期，她會將主食換成地瓜。地瓜是優質的澱粉，富含膳食纖維，不僅能提供飽足感，還能幫助腸胃蠕動、消除宿便，對於控制熱量非常有效。

徐玄減肥方法：減肥不能著急，減太快會顯老

徐玄在採訪中提到做有氧一定要空腹，但記得減肥不要太著急，運動減肥靠每天堅持，她自己的有氧運動菜單會先10分鐘平地角度行走、接著是爬坡設定30分鐘、最斜坡度走10分鐘，最後是10分鐘在最陡坡度設定跑步。

徐玄減肥方法：堅持皮拉提斯與有氧運動

要維持緊實的身體線條，運動不可或缺。徐玄長期堅持練習皮拉提斯，這項運動能幫助她雕塑出修長的肌肉線條、矯正體態。除此之外，她也會搭配跑步等有氧運動，提升心肺功能與燃脂效率，讓自己維持在最佳狀態。

