潮流界都在搶！PUMA夢幻純白薄底鞋爆款預警　NIKE可替換Swoosh標誌太帥

圖文／CTWANT

準備好了嗎？近期時尚圈又迎來一波設計師聯名運動鞋大戰，從紐約街頭的極簡美學到東京系的爆彩浪漫，怎麼能不心動？這波來勢洶洶的話題鞋款，穿起來、你就是話題製造機！

PUMA x GUIZIO 聯名系列、H-STREET雙鞋帶款限量開賣

PUMA攜手紐約設計師Danielle Guizio，以「來自紐約的愛」之名，推出全新PUMA x GUIZIO聯名系列，全系列以都會簡約色系為基調，為日常注入一抹俐落感。Danielle Guizio捎來她不失優雅的性感、大膽無懼的姿態，為PUMA的經典運動基因，堆砌出一系列獨一無二的見解。

▲PUMAＸGUIZIO聯名系列。（圖／品牌提供）

本次系列的焦點落在H-STREET x GUIZIO鞋款。源自PUMA 2003年的經典薄底田徑跑鞋，這次透過Danielle Guizio的視角被重新詮釋，選用純白配色的鞋身，以網眼鞋面搭配流線型輪廓，輕盈而俐落，踩出漫步紐約街頭的時髦步伐。更延伸出雙鞋帶設計，開心果綠與生巧克力棕點綴上圓點設計，以來自紐約的愛，滿滿包圍時尚元素。

▲純白配色的鞋身搭配雙鞋帶設計。（圖／品牌提供）

▲PUMA x GUIZIO 聯名系列_H-STREET／3,780元。（圖／品牌提供）

NIKE x TOMO KOIZUMI、大膽綻放AIR SUPERFLY的繽紛魅力

這回NIKE再度玩出新高度，聯手日本設計師Tomo Koizumi，推出一款張力十足又兼具藝術感的聯名力作全新Nike Air Superfly。當Koizumi標誌性的濃烈配色遇上運動機能科技，時尚與速度的火花瞬間引爆。

▲NIKE聯手日本設計師Tomo Koizumi。（圖／品牌提供）

設計靈感來自日本漫畫美學與頂尖女子運動員，Tomo Koizumi將這雙鞋視為「一塊同時承載藝術與運動語言的畫布」，融合跑步元素、個性材質與戲劇性色彩，打造一雙能隨女性造型千變萬化的時尚戰靴。

這雙新作除了保留流線型運動鞋廓形，鞋面與鞋舌更採用會隨光變色的材質，在陽光下自帶多彩特效；外底設計靈感則呼應2000年代田徑釘鞋，加入多色拼接與綠色點狀細節，玩味十足。

▲鞋面與鞋舌採用會隨光變色的材質。（圖／品牌提供）

最吸睛的設計絕對是那組可替換Nike Swoosh標誌，彩色、黑色荷葉邊、經典純色一次擁有，根據心情或造型自由換搭。加上多組可替換鞋帶與印有Koizumi標誌的鞋墊，可以說是能走上伸展台的運動藝術！

▲鞋款可替換Nike Swoosh標誌。（圖／品牌提供）

