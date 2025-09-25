fb ig video search mobile ETtoday

是要搶劫荷包吧！超萌貓咪狗狗帆布袋、保溫杯　怎麼擁有一次看

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

聯名商品總是讓人從視覺就開始療癒，更是粉絲們不能錯過的收藏好物，近期美妝許多熱賣經典都換上超可愛新包裝，讓人忍不住想要包款狂收，簡直就是搶劫荷包！

＃雪花秀 潤燥養膚精華 × ZERO PER ZERO

雪花秀,I`M MEME,林三益,CROSSPACE,Gonna Coffee,聯名,設計,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

雪花秀的潤燥養膚精華早就是經典的明星商品，最近攜手韓國插畫ZERO PER ZERO把貓咪狗狗結合保養，打造出超萌的聯名套組，手繪質感的保溫杯、帆布袋、手機支架盲盒還有聯名貼紙，每一款都讓人想要擁有，只要在百貨周年慶期間購買潤燥養膚精華60ml或90ml的單品／組合即可獲得保溫杯或是帆布袋，線上通路也有不同單品的組合可以入手，絕對不能錯過。

＃I'M MEME X 林三益聯名企劃

雪花秀,I`M MEME,林三益,CROSSPACE,Gonna Coffee,聯名,設計,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

才剛剛推出我愛口袋彩妝小方盒新色的I'M MEME有鑒於此款單品廣受喜愛，特別攜手台灣專業刷具林三益為其特別打造出蜜桃奶咖色調的隨型刷CL!CK，6支不同功能的彩妝刷具，搭配多色選的彩妝小方盒，可以輕鬆完成全臉妝容，而且完全不佔空間。自10月1日起，至I’M MEME官方網站消費滿2000元（需含我愛口袋彩妝小方盒）就有機會抽中林三益隨型刷CL!CK。

＃CROSSPACE x Gonna Coffee 聯名莊園咖啡禮盒

雪花秀,I`M MEME,林三益,CROSSPACE,Gonna Coffee,聯名,設計,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

台灣創意品牌CROSSPACE以純鈦製品打造精緻質感生活，全新推出的純鈦雙層杯（黑曜岩款），以亮澤黑色設計出杯身，輕量化之餘更可以兼具保溫、不燙手的特點，這次就攜手Gonna Coffee首度聯名推出濾掛咖啡禮盒，不僅是讓喝咖啡更有儀式感，把享受生活品味美好變成日常。

雪花秀, I’M MEME, 林三益, CROSSPACE, Gonna Coffee, 聯名, 設計, 保養, 彩妝

