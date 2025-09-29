人生許多階段常常都在「等待」　真正的進步是在日復一日的生活中

fb ig video search mobile ETtoday

文／人物誌

人生的許多階段，常常都在等待。這樣的感覺，在長大之後更能感受到。

等一段關係的開始，等一份工作機會的出現，等一個人終於看見自己的努力，等某個答案、某個結果、某個改變。等待，聽起來像是什麼事都沒做、只是把時間耗過去，但實際上，它往往是我們最貼近改變、最默默靠近未來的一段過程。

可是，等待很難受。尤其是當你已經盡了力，該做的都做了，還是沒有明顯的進展。這時候最容易感覺自己被世界拋在原地，看著別人一步步向前，而自己像在原地踏步。這時候，我們可以替自己做好心理建設，告訴自己：「等待，也是一種前進。」

進步是在日復一日的生活中

我們常聽到：「機會是留給準備好的人」，但準備不是一個動作，而是一段長期的狀態。你可能在等一份更適合的工作機會，但每天仍準時起床、持續進修、整理作品集、調整履歷，這些都是看不見但極其重要的積累。你可能在等一段更成熟的戀情出現，但在這之前，你學會了如何與自己相處、處理情緒、建立界線，這些內在功課不會白費。

人們總是習慣把進步定義為看得見的成果，比如升遷、脫單、搬家、加薪。但更多時候，真正的進步是隱形的，而且是在我們一點一滴調整自己的生活節奏時，在沒有放棄自己的那段時間裡，默默自律、堅持做對的事情，即使沒有人看見。

等待不是停滯，而且慢慢的前進

等待，就是慢慢的前進。不是停滯，而是以一種不那麼戲劇化、不那麼明顯的方式，一步步接近轉機。日復一日的堅持，也許不會立刻有結果，但它們會在未來的某個時間點，以某種形式回報你。

當然，也有些等待最終可能換來的不是你原本預期的結果。機會不一定會如期而至，愛情不一定會準時出現。但那段等待的時間也不會白過，它至少讓你成為了一個更清楚自己想要什麼、能承受什麼的人。而這種清楚，會成為你下一次選擇時的依據，讓你不至於重蹈覆轍。

現在的人總習慣快，講求效率、立即滿足，但有些事就是急不得。可以焦慮、可以沮喪，但不必因此否定等待本身的價值。有時候，能夠穩定地活著、好好照顧自己、沒有隨便放棄夢想，這就是一種前進。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

人物誌, 心靈

