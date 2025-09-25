Jennie巨大打卡牆快閃中山！adidas SUPERSTAR街區亮點、必買款一次看

記者鮑璿安／ 台北報導

中山又有新地標可以打卡了，adidas Originals 以經典鞋款 SUPERSTAR 為核心，將「The Original Icon 經典向前」企劃帶到台北最火熱的中山區，打造期間限定的 SUPERSTAR中山潮流街區！在心中山廣場，一雙巨型SUPERSTAR鞋款與全球偶像 Jennie 的大型時尚視覺裝置成為矚目焦點，同時也引進了SUPERSTAR潮流攤車，推出限定 BLACK SUPERSTAR仙草特調，還不快點揪朋友一起逛。

▲adidas Originals 以經典鞋款 SUPERSTAR 為核心，打造期間限定的 SUPERSTAR中山潮流街區，展出時間：9月26日(五)至10 月5日(日) 。（圖／品牌提供）

隨著街區啟動，全新 Originals中山經典門市 也於9月26日時髦開幕，門市設計融入赤峰街文化元素，陳列完整的 SUPERSTAR II 系列鞋款，從經典黑白到亮面漆皮、麂皮等多樣版本，一次展現，牆面更以 黑白鞋牆 呈現經典格調，成為潮流迷朝聖熱點。必收單品推薦方面，不能錯過經典貝殼頭設計的SUPERSTAR II，升級加厚鞋舌與鞋面，重現90年代街頭文化。經典三線外套系列包含 FIREBIRD、BECKENBAUER 與 SUPERSTAR 三大版型，Jennie 著用款成為最搶手選擇，搭配裙裝或寬版褲都能展現韓系潮流感。





▲經典三線外套系列；經典貝殼頭設計的SUPERSTAR II，升級加厚鞋舌與鞋面。（圖／品牌提供）

活動更與中山特色店家合作推出 SUPERSTAR中山潮流地圖，串聯 Local Local、KlassiC. × COFFEE.TEA.OR、Smile 韓式拍貼機與 Razzle Dazzle 鹽酥雞酒吧等潮流熱點，消費者可憑潮流地圖解鎖限定飲品、拍貼或台味美食體驗。