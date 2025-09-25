營養師：補充4大生髮關鍵營養素　讓頭髮長快又強韌

▲堅果富含維生素E，有助於頭髮生長。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

頭髮生長有周期，最近覺得頭髮長好慢怎麼辦？營養師程涵宇分享，補充對的食物幫助頭髮長快又能有韌性，擁有一頭蓬鬆秀髮不是難事。

#豐富蛋白質

營養師程涵宇表示，體內的酵素、指甲、頭髮、毛囊等都是由蛋白質構成，所以當蛋白質攝取不足還會有掉髮問題，因此建議可補充牛奶、雞蛋、雞胸肉，牛奶一天可喝足480ml，另外也可以選擇人體吸收率及利用率高的優質蛋白，像是雞蛋、雞胸肉長頭髮超有效率。

#維生素Ａ

缺乏維生素A可能會導致掉髮和毛囊過度角質化，維生素A在毛囊生長、分化和維持方面扮演重要的角色，讓頭皮毛囊健康生長及新陳代謝，建議可以多補充菠菜、胡蘿蔔、櫛瓜、芒果。

#維生素C

維生素C能夠促進膠原蛋白的形成，膠原蛋白能夠強化頭髮韌性，防止頭髮變脆或斷裂，維生素C還能夠幫助促進鐵的吸收有助頭髮生長，讓頭皮代謝循環更好，像是奇異果、芭樂、小番茄和柑橘都是好選擇。

#維生素E

維生素E能調節頭皮的油脂平衡，提升頭皮保護力。堅果種子類富含維生素E，也有多種有益頭髮生長、頭皮健康營養素，像是維生素B群、維生素E、必需脂肪酸、鋅及Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助於維持頭皮健康，促進毛髮生長，建議挑選腰果、芝麻、橄欖油和酪梨，營養師提醒堅果可選擇原味堅果、天然少加工、不過量購買，一天一湯匙剛剛好，開封後要記得放到冷藏保存。