郭雪芙、林柏宏站台嬌蘭頂奢香氛　延長「持香度」兩人各有妙招

▲▼ 嬌蘭全球首間藝術沙龍高訂香氛色彩概念精品店開幕記者會郭雪芙,林柏宏 。（圖／記者徐文彬攝）

▲郭雪芙、林柏宏出席嬌蘭全球首間藝術沙龍香氛藝廊概念店開幕活動。（圖／記者徐文彬攝）

記者曾怡嘉／台北報導

看好台灣頂級香氛市場的潛力，嬌蘭巴黎總部欽點全球首間「藝術沙龍香氛藝廊色彩概念店」落腳微風信義，開幕更邀來品牌摯友郭雪芙與林柏宏分享他們的用香哲學。

▲▼嬌蘭香氛色彩概念店。（圖／品牌提供）

▲色彩概念店的色彩會呼應當期展示的香氛，每隔一段日子就會更新。

嬌蘭藝術沙龍香氛藝廊色彩概念店，是全球首間以色彩為裝飾要角，與當期展示的香氛核心香調做呼應，讓視覺與嗅覺在高飽和、高張力的空間中徹底釋放，意在帶給消費者一種截然不同的感官體驗。

店上將更提供獨家的一對一香氛諮詢服務，由香氛顧問運用「香氛探索盒」，讓顧客找出專屬於自己的氣味符碼，客人透過諮詢過程選出專屬於自己的命定香水後，可再藉由嬌蘭客製化包裝，打造個人獨一無二的香氛瓶。

▲▼嬌蘭香氛色彩概念店。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙私下偏愛花香調，笑稱約會一定會噴。

郭雪芙分享自己很愛嬌蘭的客製化服務，能幫自己訂製一瓶專屬香水，應該每個女生都會喜歡，林柏宏則喜歡藝術沙龍中的居家香氛系列，除了香水以外，空間中的香氣也很重要，像平時自己私下偏好蠟燭和室內香氛，回到家聞到氣味就覺得有舒適放鬆的感覺。

▲▼嬌蘭香氛色彩概念店。（圖／品牌提供）

▲林柏宏則喜歡荒野甦醒淡香精的清爽氣味。

對於如何提升香水持香度，兩人也很有見解，林柏宏分享自己會搭配乳液使用，郭雪芙則是會噴在紙上，把香味放在包包裡，不僅是要讓身體香香的，包包也要香香的。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Essential Parfums 絲絨鳶尾淡香精，100ml，3,800元。

Essential Parfums推出全新絲絨鳶尾淡香精，攜手傳奇調香師Dominique Ropion，以帶有獨特香氣的頂級花材「鳶尾」為發想，以其修長和優雅的花型為起點，將鳶尾花瓣那近乎絲絨的細膩觸感化為香氣語言，香氣揉合鳶尾和皮革木質香調，鳶尾根的花香與泥壤氣息，結合白松香、布枯葉的草本香氣，及乳香、勞丹脂、Saffiano™柔順琥珀皮革氣息，綻放令人難以忘懷、柔和卻濃烈的性感氛圍。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

