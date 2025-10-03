fb ig video search mobile ETtoday

女星大衣穿搭高級感拉滿　鄭恩彩機場Look率性俐落、孝敏同款根本斷貨王

>

女星大衣穿搭高級感拉滿、技巧太實用！鄭恩彩機場look率性俐落、T-ara孝敏這件根本斷貨王

▲秋冬大衣穿搭。（圖／品牌提供、孝敏IG）

圖文／CTWANT

隨著秋冬的到來，一件好看的風衣／大衣不只是保暖的利器，更是整體造型的靈魂核心。不少時髦女星紛紛披上大衣、演繹秋冬魅力，優雅、率性、甜美，風格之多變，簡直讓人一秒入坑。這次就從五位時尚女星的大衣穿搭中，拆解她們的造型秘訣，穿出溫暖又吸睛的時髦態度。

女星大衣穿搭：Alexa Chung示範It Girl高段位街拍感

說到大衣穿搭的模範生，怎麼能少了時尚圈的英倫女神Alexa Chung？這次她選擇Longchamp x Gloverall的海軍藍粗呢牛角大衣，在倫敦街頭大展優雅隨性。這種復古元素滿點的牛角釦設計，搭配挺括的剪裁，正是英倫老派與現代時尚的完美結合。再加上一只黑色Longchamp Epure Cabas皮革包，低調又不失氣場！

女星大衣穿搭高級感拉滿、技巧太實用！鄭恩彩機場look率性俐落、T-ara孝敏這件根本斷貨王

▲Alexa Chung。（圖／品牌提供）

女星大衣穿搭：T-ara孝敏穿上粗呢牛角大衣，打造俐落摩登

來自韓國女團T-ara的孝敏也選擇了同一款Longchamp x Gloverall的海軍藍聯名大衣，但她演繹出的是另一種風格，俐落的都會女子。剪裁合身的大衣，讓整體造型顯得極具效率與風格。

女星大衣穿搭高級感拉滿、技巧太實用！鄭恩彩機場look率性俐落、T-ara孝敏這件根本斷貨王

女星大衣穿搭高級感拉滿、技巧太實用！鄭恩彩機場look率性俐落、T-ara孝敏這件根本斷貨王

▲T-ara孝敏穿Longchamp x Gloverall的海軍藍聯名大衣。（圖／孝敏IG）

女星大衣穿搭：鄭恩彩以寬襬大衣，秀出率性俐落的機場穿搭

在韓國演技派女星中，以高冷＋溫柔著稱的鄭恩彩，穿著Burberry羽米色Ellingham修身寬襬輕便大衣現身機場，比例與飄逸感之間取得完美平衡。手拎皂白色小型B Clip包款，展現率性俐落之風範！

女星大衣穿搭高級感拉滿、技巧太實用！鄭恩彩機場look率性俐落、T-ara孝敏這件根本斷貨王

▲鄭恩彩。（圖／品牌提供）

女星大衣穿搭：李一桐粉嫩短大衣，甜美與洗鍊的完美交集

中國女星李一桐大膽嘗試少見的粉嫩色系Longchamp短大衣，搭配蓬鬆的材質與落肩設計，高質感的版型與材質，不只是萌感加倍，更瞬間將氣場柔化，舉手投足間滿是甜美、精緻洗鍊。

女星大衣穿搭高級感拉滿、技巧太實用！鄭恩彩機場look率性俐落、T-ara孝敏這件根本斷貨王

▲李一桐（圖／品牌提供）

女星大衣穿搭：張婧儀以黑色大衣，打造知性浪漫

中國新生代氣質代表張婧儀，選擇一件Burberry黑色Fitzrovia風衣，經典剪裁與挺括質感讓她氣質瞬間上升三個段位。搭配Highlands保齡球包與Thomas泰迪熊吊飾，為整體注入了一絲童趣與幽默，完美展現知性女子的多面性格。

女星大衣穿搭高級感拉滿、技巧太實用！鄭恩彩機場look率性俐落、T-ara孝敏這件根本斷貨王

▲張婧儀。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
交友1年半！男友突變成「小孩的爸爸」　妹子崩潰：2人世界變3人
捐贈物資湧入花蓮！　志工氣炸「恐怖物資超多」：災區不是垃圾場
原始連結

關鍵字：

周刊王, 大衣, 風衣, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

獅子才排第2！「耳朵超硬」講不聽星座Top 3　冠軍容易錯失良機

獅子才排第2！「耳朵超硬」講不聽星座Top 3　冠軍容易錯失良機

汗臭背後藏著「健康警訊」　身上飄油垢味代表肝膽功能不佳

汗臭背後藏著「健康警訊」　身上飄油垢味代表肝膽功能不佳

髮量越來越少已成全民煩惱！「6個方法」幫你改善落髮

髮量越來越少已成全民煩惱！「6個方法」幫你改善落髮

許瑋甯產後代言接不完　自曝每天都有「小小奇蹟」讓她甘之如飴 范少勳、姚淳耀比愛心CP感爆棚　Paul Smith乳牛T恤讓兩人喊：好可愛 戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去 試開箱／潤到飆髒話！霧面唇膏中少見的奶潤款　上膚直接融化還不卡紋 孫藝真帆布鞋穿搭宛如大學生　電影聯名包配黑貓吊飾洩童心 雷達陶瓷錶閃閃動人　鑽石粉末效果面盤吸睛 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面