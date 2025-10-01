韓國現代百貨快閃A11最火品牌一次看　IU愛牌MUCENT、蝴蝶結控必收Ronron

▲新光三越A11與韓國現代百貨聯手把韓國最火紅的品牌直接搬到台灣。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

是真的！這次台北新光三越A11與韓國現代百貨聯手，把韓國最火紅的品牌直接搬到台灣，從10／1起接力快閃A11，讓你不用飛首爾找代購，一起走進《淚之女王》金智媛同款百貨，這次小編就搶先來精選，最不能錯過的7大品牌，務必筆記快閃時間！

韓牌快閃A11：Stand Oil 10／1（三）～10／14（二）

韓國新銳包款品牌，簡約X實用X百搭，以純素皮革打造俐落線條，讓日常穿搭瞬間升級。低調不張揚，卻是明星、潮人都默默入手的It Bag。Stand Oil簡單，就是最強大的時尚語言。

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）

韓牌快閃A11：Wacky Willy 10／15（三）～10／23（四）

曾在韓國最大電商平台創下年度140億韓元銷售額，主打街頭X玩趣，經典小黃人是品牌代表ICON把童趣塗鴉、搞怪元素融進日常配件，實用單品秒變穿搭亮點！是敢於不按牌理出牌，成為韓妞、潮流玩家的街頭密碼。

▲Wacky Willy的經典小黃人。（圖／品牌提供）

韓牌快閃A11：MILLO ARCHIVE 10／31（五）～11／6（四）

鍾愛黑、白、灰服飾人的福音，以「無色彩」為核心語言，點綴搶眼色彩。MILLO MEN不羈街頭、MILLO WOMEN優雅自信，從服飾到包款配件，滿足潮流與實穿雙重需求，簡約線條帶你從街頭到都市生活，都輕鬆駕馭。

▲MILLO ARCHIVE。（圖／品牌提供）

韓牌快閃A11：MUCENT 11／7（五）～11／13（四）

IU都在用！韓國寶藏包款、配飾品牌，都會個性X休閒學院感，極簡包款點綴標誌性LOGO，每個細節都低調有型，容量大又超好搭，無論日常通勤還是穿搭都是極佳好夥伴。

▲MUCENT。（圖／品牌提供）

韓牌快閃A11：ROLAROLA 11／28（五）～12／4（四）

所有女孩都能找到自己的心動單品！無論是甜美芭蕾風還是優雅氣質款，ROLAROLA讓你在職場、約會或日常休閒都美得毫不費力，快來打造專屬你的時尚日常吧。

▲ROLAROLA。（圖／品牌提供）

韓牌快閃A11：ROCKFISH Weatherwear 12／5（五）～12／11（四）

女神張員瑛、少女時代泰妍、Jennie同款！韓國女星最愛的鞋履品牌，以機能性滿分的雨靴為名，近年搭上芭蕾鞋熱潮，將復古又帶有少女感的元素完美融合進經典英倫美學。

▲ROCKFISH Weatherwear是韓國女星最愛的鞋履品牌。（圖／品牌提供）

韓牌快閃A11：Ronron 12／19（五）～12／25（四）

蝴蝶結控必收！超人氣時裝品牌，蝴蝶結X修身剪裁，集甜辣於一身、魅力值滿點，讓女明星也無法抵擋，完全是超高出鏡率私服！

▲蝴蝶結控必收Ronron。（圖／品牌提供）

