2025 Olive Young「妝前防曬」清單！素顏秒提亮懶人必收

韓女白淨透亮的肌膚、其實很大關鍵就在妝前！相較於一般妝前乳只有保濕、控油等單一功效，擁有防曬係數的「提亮妝前乳」不只修飾暗沉、均勻膚色，還能直接完成防曬，後續上妝也不會跟粉底打架搓泥！尤其韓國Olive Young推薦款都是防曬＋提亮的組合，輕鬆打造韓女那種淨白光澤感，夏季上街也不怕曬黑、曬老，一瓶就搞定防護與美肌！

2025韓國Olive Young妝前防曬推薦

YUNJAC 光澤提亮妝前乳

防曬係數：SPF43 / PA+++

來自韓國純素美妝品牌YUNJAC，走的是「透明光澤＋自然膚色融合」路線，這款妝前乳提亮效果很溫柔，不會讓臉死白、而是像打了一層柔光燈，讓肌膚透出乾淨光澤。特別添加全羅南道寶城的新嫩綠茶葉二次發酵製成的黃茶成分，能長效保濕並提亮膚色，讓肌膚一整天維持隱隱發亮的狀態。單擦就像素顏霜有修飾度之外，配方不含矽，後續上底妝更緊密服貼、不起屑不搓泥，還能加乘毛孔修飾與持妝力。

▲YUNJAC 光澤提亮妝前乳，30ml／KRW33,000（約NT$760）。（圖／YUNJAC）

BANILA CO 持久亮顏防曬妝前乳

防曬係數：SPF50+ / PA++++

BANILA CO的底妝向來以服貼度聞名，這款更是懶人早晨的救星，防曬、提亮、打底一次到位！粉潤透亮的妝感來自極細亮顏微粒，能柔焦膚色、趕走暗沉，即使素顏也有天生好氣色。質地水感輕盈，延展性高，不黏膩、不悶厚，後續上妝完全不卡粉。官方實測可達24小時透亮持妝，並結合保濕精華，讓底妝維持水潤貼合。三步驟完美打底：補水保濕、修飾毛孔紋理、極細粉體服貼，讓膚質看起來細緻光滑。

▲BANILA CO 持久亮顏防曬妝前乳，35ml／KRW26,000（NT$990）。（圖／BANILA CO）

espoir 艾絲珀 補水防曬妝前霜

防曬係數：SPF50+ / PA++++

以水光感妝前聞名的espoir，這款補水防曬妝前霜擦上瞬間有水珠爆裂感，讓乾肌直接變水光肌。內含調節皮脂的菖蒲根萃取，讓肌膚長時間維持清爽不出油，同時加入神經醯胺與胜肽，建立保水屏障、鎖住水分，讓底妝不卡粉。隔離霜配方能溫和提亮膚色，修飾暗沉與膚色不均，妝感輕盈透亮，完全不厚重。大容量60ml，日常塗抹也不心疼，四季皆可用！

▲espoir 艾絲珀 補水防曬妝前霜，60ml／KRW22,000（NT$750）（圖／espoir 艾絲珀）

JUNGSAEMMOOL 鄭瑄茉 妝前隔離霜

防曬係數：SPF50+ / PA+++

鄭瑄茉老師的底妝理念是「襯托原生美」，這款隔離霜正是如此。這款妝前霜不是傳統那種用高遮瑕去掩蓋瑕疵、而是用細滑的水潤質地調整膚色平衡，讓肌膚看起來像自帶柔焦濾鏡。上臉貼合不浮粉，即使健康膚色或偏暗肌也能自然提亮，單擦就有不錯的修飾及題量笑果，不用擔心不自然的死白感。防曬係數 SPF50+ / PA+++，日常通勤足夠，單擦或當底妝打底都適合。

▲JUNGSAEMMOOL 鄭瑄茉 妝前隔離霜，40ml／KRW33,000（NT$880）（圖／JUNGSAEMMOOL 鄭瑄茉）

code glokolor 毛孔修飾潤色防曬妝前乳

防曬係數：SPF33 / PA+++

code glokolor的妝前系列在Olive Young常常是熱賣王，相當有名，這款是主打蜜桃色潤色＋毛孔修飾的多效妝前乳，一抹即可提亮暗沉，膚色瞬間變得透亮有氣色。柔焦效果可平滑細紋與毛孔，後續底妝更持久服貼。質地輕盈不厚重，適合日常快速上妝，防曬、潤色、打底一次完成，省下繁瑣步驟。

▲code glokolor 提亮防曬妝前乳，35ml／KRW22,000（約NT$500）（圖／code glokolor）

hince 裸膚提亮妝前乳

防曬係數：SPF50+ / PA++++

質地水潤輕盈，推開就像化成一層透亮水膜，延展性極佳，上臉零負擔、不悶熱，夏天用也不怕厚重。三款色號分別對應不同膚況：蜜桃粉瞬間提亮暗沉、柔霧綠自然中和泛紅、薰衣草紫讓蠟黃肌恢復透明感；內含細緻柔光粒子，能柔焦毛孔與細紋，讓膚質看起來更平滑，妝感像開了柔焦濾鏡一樣自然亮澤，後續底妝更服貼持久。

▲hince 裸膚提亮妝前乳，35ml／KRW28,000（約NT$650）（圖／hince）

VIDIVICI 提亮妝前乳

防曬係數：SPF30 / PA++

VIDIVICI妝前乳可是獲得過韓國美妝大賞的經典款，一直是韓妞的底妝必備，在近期推出全新改版升級！粉色質地可修飾暗黃膚色，內含細緻光澤粒子，讓肌膚有微微亮感與立體感。質地絲滑清透、不含粉質，上臉後快速吸收、不黏膩，保濕力佳。可塗在T區與C區加強修飾輪廓，打造3D光澤妝感，也適合作為偽素顏的「心機底妝」。

▲VIDIVICI 提亮妝前乳，30ml／KRW32,000（約NT$740）（圖／VIDIVICI）

peripera 奶油提亮妝前乳

防曬係數：SPF30 / PA++

peripera這款甜美系馬卡龍奶油妝前乳，添加細緻珍珠光澤粒子，讓肌膚像打了高光一樣自然發亮，質地水潤清爽，淡紫色可修飾蠟黃膚色，讓膚色瞬間明亮透徹，單擦提亮就很有修飾膚色的效果，與粉底混合也不會影響服貼度，還具備防曬、提亮、改善膚紋三重功效，適合日常快速完成底妝。

▲peripera 奶油提亮妝前乳，30ml／KRW16,000（約NT$380）（圖／peripera）

