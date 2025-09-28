fb ig video search mobile ETtoday

2025 Olive Young「妝前防曬」清單！素顏秒提亮懶人必收

>

文／美人圈

韓女白淨透亮的肌膚、其實很大關鍵就在妝前！相較於一般妝前乳只有保濕、控油等單一功效，擁有防曬係數的「提亮妝前乳」不只修飾暗沉、均勻膚色，還能直接完成防曬，後續上妝也不會跟粉底打架搓泥！尤其韓國Olive Young推薦款都是防曬＋提亮的組合，輕鬆打造韓女那種淨白光澤感，夏季上街也不怕曬黑、曬老，一瓶就搞定防護與美肌！

2025韓國Olive Young妝前防曬推薦

YUNJAC 光澤提亮妝前乳
防曬係數：SPF43 / PA+++

來自韓國純素美妝品牌YUNJAC，走的是「透明光澤＋自然膚色融合」路線，這款妝前乳提亮效果很溫柔，不會讓臉死白、而是像打了一層柔光燈，讓肌膚透出乾淨光澤。特別添加全羅南道寶城的新嫩綠茶葉二次發酵製成的黃茶成分，能長效保濕並提亮膚色，讓肌膚一整天維持隱隱發亮的狀態。單擦就像素顏霜有修飾度之外，配方不含矽，後續上底妝更緊密服貼、不起屑不搓泥，還能加乘毛孔修飾與持妝力。

▲妝前防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲YUNJAC 光澤提亮妝前乳，30ml／KRW33,000（約NT$760）。（圖／YUNJAC）

BANILA CO 持久亮顏防曬妝前乳
防曬係數：SPF50+ / PA++++

BANILA CO的底妝向來以服貼度聞名，這款更是懶人早晨的救星，防曬、提亮、打底一次到位！粉潤透亮的妝感來自極細亮顏微粒，能柔焦膚色、趕走暗沉，即使素顏也有天生好氣色。質地水感輕盈，延展性高，不黏膩、不悶厚，後續上妝完全不卡粉。官方實測可達24小時透亮持妝，並結合保濕精華，讓底妝維持水潤貼合。三步驟完美打底：補水保濕、修飾毛孔紋理、極細粉體服貼，讓膚質看起來細緻光滑。

▲妝前防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲BANILA CO 持久亮顏防曬妝前乳，35ml／KRW26,000（NT$990）。（圖／BANILA CO）

espoir 艾絲珀 補水防曬妝前霜
防曬係數：SPF50+ / PA++++

以水光感妝前聞名的espoir，這款補水防曬妝前霜擦上瞬間有水珠爆裂感，讓乾肌直接變水光肌。內含調節皮脂的菖蒲根萃取，讓肌膚長時間維持清爽不出油，同時加入神經醯胺與胜肽，建立保水屏障、鎖住水分，讓底妝不卡粉。隔離霜配方能溫和提亮膚色，修飾暗沉與膚色不均，妝感輕盈透亮，完全不厚重。大容量60ml，日常塗抹也不心疼，四季皆可用！

▲妝前防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲espoir 艾絲珀 補水防曬妝前霜，60ml／KRW22,000（NT$750）（圖／espoir 艾絲珀）

JUNGSAEMMOOL 鄭瑄茉 妝前隔離霜
防曬係數：SPF50+ / PA+++

鄭瑄茉老師的底妝理念是「襯托原生美」，這款隔離霜正是如此。這款妝前霜不是傳統那種用高遮瑕去掩蓋瑕疵、而是用細滑的水潤質地調整膚色平衡，讓肌膚看起來像自帶柔焦濾鏡。上臉貼合不浮粉，即使健康膚色或偏暗肌也能自然提亮，單擦就有不錯的修飾及題量笑果，不用擔心不自然的死白感。防曬係數 SPF50+ / PA+++，日常通勤足夠，單擦或當底妝打底都適合。

▲妝前防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲JUNGSAEMMOOL 鄭瑄茉 妝前隔離霜，40ml／KRW33,000（NT$880）（圖／JUNGSAEMMOOL 鄭瑄茉）

code glokolor 毛孔修飾潤色防曬妝前乳
防曬係數：SPF33 / PA+++

code glokolor的妝前系列在Olive Young常常是熱賣王，相當有名，這款是主打蜜桃色潤色＋毛孔修飾的多效妝前乳，一抹即可提亮暗沉，膚色瞬間變得透亮有氣色。柔焦效果可平滑細紋與毛孔，後續底妝更持久服貼。質地輕盈不厚重，適合日常快速上妝，防曬、潤色、打底一次完成，省下繁瑣步驟。

▲妝前防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲code glokolor 提亮防曬妝前乳，35ml／KRW22,000（約NT$500）（圖／code glokolor）

hince 裸膚提亮妝前乳
防曬係數：SPF50+ / PA++++

質地水潤輕盈，推開就像化成一層透亮水膜，延展性極佳，上臉零負擔、不悶熱，夏天用也不怕厚重。三款色號分別對應不同膚況：蜜桃粉瞬間提亮暗沉、柔霧綠自然中和泛紅、薰衣草紫讓蠟黃肌恢復透明感；內含細緻柔光粒子，能柔焦毛孔與細紋，讓膚質看起來更平滑，妝感像開了柔焦濾鏡一樣自然亮澤，後續底妝更服貼持久。

▲妝前防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲hince 裸膚提亮妝前乳，35ml／KRW28,000（約NT$650）（圖／hince）

VIDIVICI 提亮妝前乳
防曬係數：SPF30 / PA++

VIDIVICI妝前乳可是獲得過韓國美妝大賞的經典款，一直是韓妞的底妝必備，在近期推出全新改版升級！粉色質地可修飾暗黃膚色，內含細緻光澤粒子，讓肌膚有微微亮感與立體感。質地絲滑清透、不含粉質，上臉後快速吸收、不黏膩，保濕力佳。可塗在T區與C區加強修飾輪廓，打造3D光澤妝感，也適合作為偽素顏的「心機底妝」。

▲妝前防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲VIDIVICI 提亮妝前乳，30ml／KRW32,000（約NT$740）（圖／VIDIVICI）

peripera 奶油提亮妝前乳
防曬係數：SPF30 / PA++

peripera這款甜美系馬卡龍奶油妝前乳，添加細緻珍珠光澤粒子，讓肌膚像打了高光一樣自然發亮，質地水潤清爽，淡紫色可修飾蠟黃膚色，讓膚色瞬間明亮透徹，單擦提亮就很有修飾膚色的效果，與粉底混合也不會影響服貼度，還具備防曬、提亮、改善膚紋三重功效，適合日常快速完成底妝。

▲妝前防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲peripera 奶油提亮妝前乳，30ml／KRW16,000（約NT$380）（圖／peripera）

延伸閱讀

防曬係數全攻略：UVA是什麼？與UVB差異、防曬指標

2025身體防曬推薦Top30！清爽、防水、潤色防曬實測評價

物理性防曬全攻略！優缺點、挑選方法＆物理防曬推薦

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 防曬, 妝前, 妝前防曬, Olive Young

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最會拖延的三大星座！TOP 1認為「反正都會解決」先關注有興趣的事物

最會拖延的三大星座！TOP 1認為「反正都會解決」先關注有興趣的事物

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見 5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難 文具控錢包危險了！「銀座伊東屋」快閃台北　牛皮鉛筆盒首登台販售 台中新光三越今重開幕「一開門爆滿」　常客：終於回來了！ 韓韶禧同款「巧克力色FILA薄底鞋」買得到　LASCOTE山脈裝是王一博設計的 2025偽體香香膏10款推薦！要怎麼選？香膏用法解析＋持香技巧一次看懂 周杰倫聯手帝舵表設計月相錶　定價不到9萬極具競爭力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面