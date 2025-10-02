8款層次剪染髮顏色推薦！摩卡可可棕、暖陽棕像打上高光　顯白又高級

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

近幾年「層次剪」一直是髮型趨勢，不僅修飾臉型、還能讓髮絲更輕盈。而當層次遇到對的髮色，更可以讓頭髮線條感與立體度升級，髮絲像是被打上柔和光影，隨著動作變化層次！這次精選8款適合搭配層次剪的髮色推薦，無論是低調沉穩的黑茶棕、溫柔的摩卡棕，還是高級的亞麻色、浪漫的玫瑰棕等，搭配對的染髮顏色瞬間美出新高度！

層次剪髮色推薦1：奶茶棕髮色

奶茶棕就像在黑髮裡注入一絲溫潤奶香，色調柔和又能自然提亮膚色。當層次髮隨風飄動時，光影間會透出奶棕色調，帶出輕盈光澤感，讓整體髮型看起來更有空氣感。這款髮色帶有甜美卻不膩的氛圍，不會過於張揚，卻能讓人忍不住多看兩眼。

▲層次染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲奶茶棕色調柔和又能自然提亮膚色。（圖／IG@_kanon_hair）

層次剪髮色推薦2：冰透亞麻棕

帶灰綠調的亞麻棕，就像覆上一層薄霧，讓層次線條看起來更清晰卻不厚重。這種帶點透明感的顏色，特別適合細軟塌髮，可以製造出空靈輕盈的氛圍，走在陽光下時，髮絲散發淡淡冷調光澤，給人清新高級的印象。

▲層次染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲帶灰綠調的亞麻棕。（圖／IG@_kanon_hair）

層次剪髮色推薦3：焦糖蜂蜜挑染

如果不想整頭染淺色，可以選擇在深色髮中加入焦糖與蜂蜜色挑染，也是層次剪相當推薦的髮色。挑染的位置隨著層次線條而分布，會讓整體髮型像是自帶光暈，當燈光照射時，髮絲閃爍不同深淺變化，就像日落時分的金色餘暉，低調卻極具細節感。

▲層次染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲焦糖蜂蜜色挑染是層次剪相當推薦的髮色。（圖／IG@honki.may）

層次剪髮色推薦4：黑茶棕

黑茶棕比純黑髮多了一層溫柔濾鏡，不會過於沉重，卻依舊保有沈穩氣質。當層次線條在這種顏色中展現時，會有若隱若現的光影感，讓整體造型顯得更乾淨俐落，這款低調卻有著高級質感的髮色特別適合學生或職場新鮮人，日常低調卻能悄悄提升精緻度。

▲層次染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲黑茶棕特別適合學生或職場新鮮人。（圖／IG@yeovvun）

層次剪髮色推薦5：霧感玫瑰棕

玫瑰棕融合了棕色的溫潤與粉色的浪漫，帶點霧感質地，讓整體顯得柔美而不浮誇。當層次髮絲散落肩頭，會透出若有似無的粉嫩光澤，就像夕陽下的玫瑰花瓣，這款髮色特別適合想要增添女人味的人，直髮或微捲都能展現不同韻味，還可以讓髮型更有立體感。

▲層次染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲霧感玫瑰棕。（圖／IG@honki.may）

層次剪髮色推薦6：可可摩卡棕

摩卡棕就像可可牛奶般溫順耐看，光線下會透出細緻的深淺層次，讓剪裁的線條感更加立體。當層次髮絲自然散開時，會給人一種溫暖又知性的氛圍，這款顏色不挑膚色，特別適合秋冬，搭配層次剪的線條，帶來低調卻質感滿分的氣息。

▲層次染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲摩卡棕就像可可牛奶般溫順耐看。（圖／IG@_kanon_hair）

層次剪髮色推薦7：暖陽淺茶棕

比金色更柔和、比棕色更亮眼的淺茶棕色，是一款能瞬間放大層次感的髮色。不僅帶有陽光般的暖調光澤，讓髮絲看起來輕盈靈動，當光線灑落時，層次線條彷彿閃爍著金色微光，像打了局部高光，給人一種俏皮又時尚的氛圍，非常適合想要亮眼卻不過於誇張的人。

▲層次染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲暖陽淺茶棕非常適合想要亮眼卻不過於誇張的人。（圖／IG@_ssuzy.b）

層次剪髮色推薦8：琥珀金棕畫染

琥珀金棕帶有細緻的暖金光澤，讓層次髮絲像被陽光親吻過般閃耀。隨著層次髮每一次的移動，都能展現出光影流動感，營造活潑又靈動的氣息，這款髮色特別適合凸顯青春感與活力氣息，鮮明而動感的光影變化讓髮型自帶吸睛效果。

▲層次染髮 。（圖／翻攝自IG）

▲琥珀金棕畫染。（圖／IG@honki.may）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

美人圈, 挑染, 染髮, 剪髮, 層次剪

