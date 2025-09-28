最會拖延的三大星座！TOP 1認為「反正都會解決」先關注有興趣的事物

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

在日常生活與工作中，「拖延症」往往成為效率的大敵，有些人明知道該完成的事卻總是拖到最後一刻才行動，從星座角度來看，主要因為個性與心理狀態的不同，更容易出現拖延的傾向。尤其是這三大星座最容易出現，看尤其是這三大星座最容易出現，看看你是否上榜了？

TOP 3：天秤座



天秤座一向優柔寡斷，面對選擇時很容易陷入反覆權衡，他們擔心選錯、做錯，因此寧可把事情往後延，讓時間幫忙篩選答案，這種「想得太多」的習慣，使得天秤在實際行動前總會停滯不前，最後常常逼到最後期限才硬著頭皮完成。

TOP 2：雙魚座



雙魚座天生浪漫，容易沉浸在自己的幻想與情緒裡，對他們來說，現實中繁瑣或枯燥的任務會讓人感到壓力，因此他們常選擇先逃避，轉而去做一些更輕鬆或能讓心情愉快的事，這種「逃避現實」的心態，是雙魚拖延的重要原因，直到現實壓力無法再忽視時，才會被迫動起來。

TOP 1：射手座



射手座自由散漫，不喜歡被限制在規則與期限中，他們往往抱著「事情總會解決」的樂觀心態，不覺得需要立即處理，反而會先去追求自己感興趣的事物，這種過於樂觀與隨性的個性，讓射手常常忽略了時間的重要性，最後因為臨時抱佛腳而感到焦慮。