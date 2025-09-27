fb ig video search mobile ETtoday

LG、Sharp協助災民重建　捐贈百萬家電並推免費檢測服務

▲LG。（圖／業者提供）

▲LG宣布捐出100台洗衣機，減輕災民負擔。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

樺加沙颱風及豪雨造成花蓮與東部多地災情，部分家庭家園與家電設備嚴重受損。消費性電子品牌 LG 與 Sharp 相繼宣布災後支援措施，除捐贈家電物資外，也提供受災戶專屬的維修與檢測服務，期望減輕災民負擔，加速生活回復。

台灣 LG 電子表示，將透過「社團法人中華民國淨零AI智慧家電協會」捐出 100 台直立式洗衣機，總市值約 199 萬元，直接送至花蓮受災家庭。同時，自即日起至 10／31，LG 針對花蓮災區居民提供家電免費檢測服務，若需更換零件則享有 7 折優惠，民眾可透過官網、LINE 官方帳號或客服專線登記。LG 強調，希望透過即時行動與專業支援，協助受災家庭重建生活。

Sharp 除了捐贈物資，也推出維修專案。台灣夏普指出，已捐贈空氣清淨機 30 台與電風扇 100 台，市值約新台幣 100 萬元，協助改善災後空氣品質與高溫問題。此外，針對花蓮地區受災戶，即日起至 11／30 提供家電泡水免費檢測、維修零件 85 折優惠，並推出泡水報廢機汰舊換新方案，購買同類產品最高可享 2 成折扣。

災害支援, LG, Sharp, 花蓮, 災情, 免費檢修, 樺加沙颱風, 豪雨

