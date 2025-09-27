誠品松菸24小時書店全新改裝　「６大亮點」一次看

▲沉穩柚木的坐讀階梯讓人一度以為回到敦南誠品。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

誠品生活松菸周年慶19日開跑，首發推出連續18日滿千送百，同時誠品松菸24小時書店大幅度改裝，26日嶄新亮相，不僅書量擴增一成達25萬冊，空間更汲取敦南、信義設計靈感，柚木的坐讀階梯與通透寬敞的40米閱讀長廊，6大改裝亮點提供給消費者更舒適的空間。

▲誠品松菸周年慶已於19日開跑。

誠品松菸24小時書店自2024年1月接棒以來，帶動全館人流成長3成，整體業績增長7成，今年誠品生活松菸周年慶於19日開跑，首發推出連續18日「滿千送百」，蒐羅新銳選物belonging select、日本潮流選品JOURNAL STANDARD等各界時尚視角，搭配凱基誠品聯名卡、指定銀行信用卡或指定支付，最高再享40%回饋。

誠品公關也分享，品牌相當重視誠品400萬會員的經營，像是金卡的活躍力據統計高達9成，會員營收高達6成以上，對於SOGO進駐大巨蛋商圈也樂見其成，因為大家都是商圈夥伴，彼此品牌核心不太相同，所以不存在競爭關係衝擊，大家能一起共好共榮才能讓商圈成型、成熟。

▲首檔「書頁之間，世界新章」主題書展。

周慶期間，誠品松菸24小時書店也改裝升級完成，6大亮點讓書店換給人全新感受，其中最新「坐讀階梯」及「40米閱讀長廊」靈感汲取自敦南和信義，不只喚醒一代人的閱讀記憶，更讓讀者能更自在地徜徉書海之中。

#亮點1 坐讀階梯

坐讀階梯汲取自敦南誠品設計靈感，以沉穩又木打造輕鬆坐讀空間，木質地板給營造溫潤氛圍。

#亮點2 40米閱讀長廊



承襲信義誠品的大尺度空間感，加長閱讀長廊走道，寬闊走道優化動線流暢度。

#亮點3 書量擴增10%

增加10%藏書量，書量更高於先前敦南誠品，25萬藏書讓讀者徜徉書海之中。

#亮點4 全台最大兒童館

兒童館擁有三大特色書區，書量不僅再增2千冊，且通透的窗邊閱讀區域適合親子共讀，其中藝術區藏書豐富，外文書區選書也相當多元。

#亮點5 一站式圖像專區

為滿足讀者需求與消費習慣，設置一站式圖像專區，內有上萬冊輕小說、漫畫與熱銷周邊，幫助深化圖像閱讀。

#亮點6 8座巨幅影像牆

一踏入店內就能看到8座影像牆讓你掌握時勢脈動，同時串聯職人選書、暢銷排行榜，提供第一線閱讀趨勢。