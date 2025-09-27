7成女性認為手比臉更快老化！3款「功效型護手」推薦

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼3款「功效型護手」推薦。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

根據市場調查，高達七成女性表示「手部比臉部更快顯現老化跡象」，包含乾裂、細紋、暗沉與色澤不均等問題。呼應消費者的需求，越來越多品牌推出功效型護手產品，讓護手不只是順便保養，而是一個專屬的特殊儀式。

▲▼3款「功效型護手」推薦。（圖／品牌提供）

▲童顏有機 玫瑰天竺葵修護護手霜，30ml，580元、橙花嫩白護手霜30ml，580元。

童顏有機推出全新情緒香氛護手霜系列，包括玫瑰天竺葵修護護手霜與橙花嫩白護手霜，將護手升級為揉合功效與情緒照護的日常儀式，兩款新品皆遵循 EWG VERIFIED™ 驗證與 COSMOS ORGANIC 有機認證，零 Paraben及其他爭議防腐劑、零酒精、零人工香精、零動物性成分，並排除孕期應避免接觸的 D4／D5 矽靈。

▲▼3款「功效型護手」推薦。（圖／品牌提供）

▲AHRES 磨砂洗手露，310ml，1,000元。 

雙手會長期接觸陽光與外在環境，手部肌膚較易出現乾燥粗糙膚況，AHRES全新推出磨砂洗手露，以雙重天然磨砂顆粒洗去老廢角質，溫和配方適合每日使用，在悶熱黏膩夏日，雙手也能自在深呼吸。

▲▼3款「功效型護手」推薦。（圖／品牌提供）

▲L:A BRUKET329 海鹽玫瑰護手霜，70ml，950元。

L:A BRUKET 海鹽玫瑰身體系列推出護手霜，訴求保濕同時呵護雙手，調和有效強化肌膚屏障的椰子油、高度抗氧化與高效鎖水的白芒花籽油、滋潤與修護的乳木果油，塗在雙手不僅高效潤澤同時吸收快速。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

