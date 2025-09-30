FENDI拋出震撼彈！創意總監Silvia Venturini Fendi卸任　寫下時代句點

記者鮑璿安 ／外電報導

2026春夏米蘭時裝周才剛告一段落，Fendi就投下一顆震撼彈，Silvia Venturini 宣佈卸任品牌創意總監職務，而今年正逢品牌邁向百年誕辰，寫下一個時代的結尾，她執掌的2026 春夏女裝系列確定成為最後的畢業作，而Silvia Venturini 這位靈魂人物交出設計大權，是終點也是全新起點。





▲Fendi投下一顆震撼彈，Silvia Venturini 宣佈卸任品牌創意總監職務。（圖／路透）

Fendi 宣布Silvia Venturini Fendi 將成為品牌的名譽總裁，在新職位上，她將繼續守護 Fendi 的傳承，推動品牌在全球的影響力。Silvia Venturini Fendi的身分特殊，她是 Fendi 創辦家族的第三代成員，從 1992 年到 2019 年，她與 Karl Lagerfeld 共同擔任品牌的創意總監。自 1994 年起，她負責配件與男裝系列，近年來更承擔女裝設計的重任。

她在聲明中表示：「這些年真是令人激動不已，我也是替我的祖母 Adèle、母親 Anna 和她的姐妹們走完這段旅程。我的心永遠懷念 Karl，那位非凡的大師給予我與他共事的榮幸，教會我分享的藝術——這也是我們家族女性最重要的特質之一。他同時引導我呵護並守護自己的創意視野，好讓我最終能振翅高飛。這是一段美好的旅程，不僅在創意上，也在人性上：先是與 Karl Lagerfeld 的連結，接著是 Kim Jones，最後最重要的是我那出色的團隊——如今他們已是我的家人。」Fendi 也同時強調，稍後將會公布新的創意組織架構。