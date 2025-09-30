米蘭時裝周 / 拿Ferragamo羽毛包、踩S鞋跟走路超美　低腰豹紋回到20年代

fb ig video search mobile ETtoday

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲2026春夏的Ferragamo，重新詮釋1920年代風華。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

重看過往年代，是各大品牌設計師常用的概念，但每個人手法不同、品牌的精神不同，呈現的作品自然也各有千秋。Ferragamo在2026春夏米蘭時裝周發表新作，回溯至1920年代，低腰很具代表性，豹紋則吐露狂野神情，再拽著單柄羽毛包、腳踩極具雕塑感的「S鞋跟」高跟鞋，走起路來姿態婀娜流動，超美。

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo運用動物紋、低腰洋裝，吐露復古情懷。

Ferragamo 2026春夏系列，創意總監Maximilian Davis從檔案資料庫中一張女星Lola Todd穿著豹紋的老照片得到靈感，照片拍攝於1925年，也正值品牌創立時期，再繼續探索至1920至1930爵士年代（Jazz Age）的非裔美國文化，轉換為充滿異國風情的印花與材質，Maximilian Davis透露：「我對於當時某些材質、印花與紡織品如何自非洲與加勒比地區進口至歐美，並演變為社會地位象徵的過程深感興趣。」系列中不少動物紋與鮮豔色彩，都反應著這些心境。

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲流蘇、垂墜設計，行走時更添姿態。

當時的自由與優雅也是要素，地下酒吧風格的西裝、直線剪裁的蕾絲拼接吊帶裙、低腰與深開背的連身裙陸續登場，男裝從差不多年代的哈林文藝復興時期，匯聚出想法，透過剪裁寬鬆的西裝（Zoot suits），展現頹魅且張揚的風格，領帶被重新演繹為纏繞無尾禮服腰間的絲巾式腰帶，充滿特色。

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲男裝剪裁寬鬆，並揉入鮮亮色彩。

製鞋起家的Ferragamo，鞋履自然不能忽略，Maximilian Davis重新詮釋經典設計，專利的F形鞋跟轉換為細版的「S鞋跟」、皮革籠形鞋面來自典藏鞋款Kimo，還有Gancini鍊帶環繞腳踝的設計，每一款都充滿女人味。手袋也有許多變化，模特兒手拿大尺寸Hug Bag很有態度與個性，綴滿羽毛的包款既典雅又時髦，也許不是日常必需，但在派對或晚宴場合，絕對是得分焦點。

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲S鞋跟、皮革籠形鞋面重塑經典。

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲2026春夏米蘭 Ferragamo。（圖／品牌提供）
▲模特兒手拿大尺寸Hug Bag。

BOTTEGA VANETA
BOTTEGA VANETA發表創意總監Louise Trotter上任後的首秀，她以女性設計師的視角出發，定義出新的BV，運用闊肩、寬褲、泡泡蓬裙等，強調輪廓與雕塑感的線條，回收纖維打造的服裝，視覺上華麗又如羽毛般輕盈，編織工藝在她手中也有新的發揮，除了包型的改變，加入流蘇展現垂墜與流動感。Louise Trotter的第一次出擊，兼顧了工藝傳承與現代創新，整體頗受好評。

▲2026春夏米蘭 BV。（圖／翻攝BV IG）

▲2026春夏米蘭 BV。（圖／翻攝BV IG）

▲2026春夏米蘭 BV。（圖／翻攝BV IG）

▲2026春夏米蘭 BV。（圖／翻攝BV IG）

▲2026春夏米蘭 BV。（圖／翻攝BV IG）

