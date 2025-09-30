fb ig video search mobile ETtoday

星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」

>

▲星巴克買一送一,路易莎,85度c,cama。（圖／業者提供）

▲國際咖啡日來臨，星巴克推買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

10月迎來國際咖啡日，星巴克當然也不缺席，在今（9／30）就立刻推出好友分享優惠，一連兩天持續到10／1，讓大家好好享受咖啡時光。今85度C的多多分享日也進入最後一天，多多系列第二杯只要10元想喝快把握，明10／1無縫推出水果咖啡第二杯半價，想喝什麼都有小確幸。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克粉絲專頁）

星巴克今9／30至10／1一連兩天推出「國際咖啡日 好友分享日」優惠，優惠期間從上午11點到晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表

▲85度C,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85 度C連續四天推出的多多分享日，今進入最後一天，大杯初露多多綠和蜜桃多多任選，第二杯特價只要 10 元，此外還加碼消費者姓名如果有「多」字者，兩款飲料任選第二杯直接免費送。

此外，85 度C 在 10／1 國際咖啡日，再推購買任一水果系列咖啡，第二杯即可享半價優惠，優惠品項包括蘋氣美式(大)、仙楂美式(大)、仙楂氣泡美式(大)、百香冰美式(大)、百香氣泡美式(大)、蜜桃冰美式(大)、蜜桃氣泡美式(大)，總共七款可享第二杯半價優惠。

業者表示，仙楂美式、百香冰美式、蜜桃冰美式，大杯售價 75 元，兩杯原價 150 元，特價 112 元，平均一杯 56 元；蘋氣美式、仙楂氣泡美式、百香氣泡美式、蜜桃氣泡美式大杯售價 85 元，兩杯原價 170 元，特價 127 元，平均一杯 63.5 元。此優惠活動僅限民眾到門市購買，85 Cafe APP線上訂餐外帶外送無此優惠，現場帶走每人限購三組（六杯），寄杯辦法依各門市公告為主。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

