韓國女生都在做飲控！掌握4大黃金時間點不吃東西　輕鬆讓體重下滑

減肥一直是許多人努力卻常常失敗的課題。到底為什麼少吃、多動還是瘦不下來！最近韓國女生都在做的飲控方式，其實超簡單！居然只要掌握「四個黃金時間點不要吃東西」，就能輕鬆讓體重下滑！尤其是55公斤以上的人，更是必須知道這個減肥祕訣。

1. 早上起床後2小時內一定要吃完早餐

早餐不只是「要吃」，更要在正確時間吃！起床後早上要在兩個小時內吃完早餐，才能啟動一天的新陳代謝。如果超過這個時間才吃，或乾脆不吃，反而會讓胃酸分泌過多，造成脹氣與吸收異常，久而久之身體就容易囤積脂肪，成為減肥的絆腳石。

2. 下午三點後，水果暫停！

很多人以為水果很健康，但減肥期間要注意時間！水果含糖量高，尤其在下午三點後食用，晚上活動量降低，糖分就容易轉化成脂肪。特別是榴槤、荔枝、芒果等當季水果更要避免。建議改選含糖量低的芭樂、蘋果等低糖量的水果，才不會一邊減肥一邊偷偷長胖。

3. 晚餐最好在七點前吃完

想減肥成功，晚餐時間是關鍵！晚餐最好在七點前解決，延長空腹時間，讓身體有更多機會燃燒脂肪。如果吃太晚，不但消化不完全，還會增加隔天體重上升的風險。簡單一句話：晚餐吃得早，減肥才有效！

4. 睡前3小時千萬別碰碳水化合物

到了睡前，如果真的餓了，也要特別小心！這個時候絕對不要吃滷肉飯、泡麵這種碳水炸彈。因為晚上腸胃消化速度變慢，高碳水食物幾乎90%會直接轉化成脂肪堆積。建議改成喝無糖豆漿飲、溫水，或補充一點高蛋白小零食，既能安撫飢餓感，也不會增加體重負擔。

