回家就能放鬆！各空間精選療癒香氛　宛如一秒置身歐洲

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

居家空間的乾淨舒適，往往會影響一個人的氣場，保持簡潔的療癒空間，才能真正達到身心放鬆，近期也有不少厲害的居家香氛新作，都瀰漫著令人療癒的香氣，可以真對不同的空間區域擺放，增添居室質感。

＃臥室首推：STONEGLOW 月色香氛蠟、香氛燭杯

STONEGLOW,AROMATHERAPY ASSOCIATES,香氛,擴香瓶,香氛蠟,蠟燭,沐浴油,保養,。（圖／品牌提供）

來自英國的STONEGLOW將大自然素材融合藝術氛圍，打造出具有質感的香氛作品，在10月更是推出超多款居室香氛系列，其中，自然元素系列的「月色」香氣是選用薰衣草以及薄荷，特別適合鎮靜穩定安撫躁動的情緒，放在臥室最適合不過，可以幫助身心沉澱，完整釋壓，更好地進入睡眠。可以直接挑選香氛燭杯使用，也可以搭配專屬的陶瓷香氛座，將香氛蠟放入其中融化，更有療癒儀式感。

＃書房首推：STONEGLOW 清新馬鞭草

STONEGLOW,AROMATHERAPY ASSOCIATES,香氛,擴香瓶,香氛蠟,蠟燭,沐浴油,保養,。（圖／品牌提供）

在閱讀或是需要專注的工作場域，明亮又充滿朝氣的香味，可以讓人更加提振精神，有助於加強專注力集中，最推薦STONEGLOW的清新馬鞭草擴香瓶，以馬鞭草為主調的香氣結合香草、鳶尾花，給人清新乾淨的活力氣息，淡淡的青草味道更是讓人有明亮簡潔的質感。

＃浴室首推：AROMATHERAPY ASSOCIATES 典藏芳療精油珠寶盒

STONEGLOW,AROMATHERAPY ASSOCIATES,香氛,擴香瓶,香氛蠟,蠟燭,沐浴油,保養,。（圖／品牌提供）

比起使用點燃的蠟燭，浴室更適合不需要燭火的單品，以天然芳香精油起家的AROMATHERAPY ASSOCIATES向來以高濃度的植萃配方，帶來療癒感受，在年末資深粉絲都必收的典藏芳療精油珠寶盒，一次收納品牌經典的10款沐浴油，尤其是針對晚上失眠、容易緊繃壓力的族群，可以搭配睡前泡澡使用，不僅可以透過香氣、熱水舒緩肌肉壓力，更可以幫助後續好眠；白天也能迅速補充活力，迎接全新的一天。

STONEGLOW, AROMATHERAPY ASSOCIATES, 香氛, 擴香瓶, 香氛蠟, 蠟燭, 沐浴油, 保養

