HOKA芭蕾繫帶瑪莉珍成爆款！運動厚底＋皮革鞋身　搶入手售價一次看

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

HOKA推出了全新的運動瑪莉珍鞋款，台灣獨賣店點想入手這邊看！

近年將機能元素與各種鞋型的結合熱潮不斷，其中更以運動瑪莉珍鞋最為受到女生喜愛，而運動品牌HOKA近期率先曝光的全新鞋款Bondi Mary Jane，在Tanner Fletcher 2026春夏紐約時裝週首度亮相便驚豔全場，還沒開賣就被時尚圈盯上，近期將在台灣正式發售，本篇帶你看細節與店點！

HOKA全新鞋款Bondi Mary Jane

當運動鞋逐漸走進日常穿搭，如何在舒適機能與時髦外型中找到平衡，成了設計師們的新命題，HOKA也跟上了這個流行腳步，便是將自家最受歡迎的Bondi系列，注入充滿女性氣質的瑪莉珍輪廓，從鞋型的芭蕾繫帶設計，到標誌性的厚底跑鞋科技，都讓這雙「Bondi Mary Jane」有著品牌未曾出現過的甜酷氛圍。

Bondi Mary Jane鞋款外型承襲了Bondi 8經典的流線感厚底，無論走路或跑動在腳感上都能保有跑鞋特有的舒適感，鞋面透過皮革與透氣網布拼接，就算是同色系，也能在細節上展現層次感，抽繩鞋帶扣更是機能性的標誌元素之一，選款附有三種可替換鞋帶，能依穿搭自由轉換造型，不論是想營造休閒風格或是搭配正式穿搭，都能靈活變化。

HOKA Bondi Mary Jane巧妙融合了運動性能與優雅氣質，將會在十月在台灣正式開賣。

販售資訊

販售日期：10月1日起

販售店點：詳細店點將於HOKA TAIWAN官方粉絲專頁公布

官方售價：NT$5,580

對喜歡在穿搭中找到舒適與美感平衡的人來說，HOKA Bondi Mary Jane正好滿足了這份需求，既能應對日常的節奏，也能搭配裙裝展現優雅氛圍，對於想入手運動瑪莉珍鞋款的人來說，值得參考這雙喔！

