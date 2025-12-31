蔡依林大巨蛋演唱會天價造型曝光！7戰袍性感蛇姬、野性羽翼　視覺張力拉滿

記者鮑璿安／綜合報導

「Jolin」蔡依林昨（30日）晚間在台北大巨蛋盛大開唱《PLEASURE》世界巡迴演唱會，舞台規格直接拉到天花板等級，不只搭乘長達30公尺巨蟒裝置、在三層樓高空快速繞場，還用視覺、燈光、音樂一口氣把「愉悅宇宙」概念炸開，讓全場宛如置身大型沉浸式劇場。而她全場7套戰袍更是焦點中的焦點，整體造型費高達5,000萬台幣，華麗程度不言而喻。





▲蔡依林演繹土耳其裔女性設計師Dilara Findikoglu作品，以類裸色系搭配黑色蜿蜒線條的特殊設計。（圖／凌時差提供）

呼應《PLEASURE》所打造的「愉悅宇宙」主題，蔡依林這次從開場到不同段落皆以「角色轉換」方式換裝，她此次同樣由Ugly Beauty巡演御用造型師Heather Picchiottino操刀統籌，該造型師過去也曾打造Katy Perry巡演造型，並透露這次是她職涯至今規模最大的項目，可見團隊為這場大秀投注的心力與資源。

其中一套出自土耳其裔女性設計師Dilara Findikoglu之手，作品擅長把性感、戲劇性與暗黑浪漫融合，蔡依林以類裸色系搭配黑色蜿蜒線條的特殊設計，宛如髮絲在身上纏繞著流動，舞台燈一打便呈現出強烈的視覺張力，腳踩一雙MM6 × Salomon鞋履如同第二層肌膚延伸，將魅惑指數拉伸到最高。





▲蔡依林換上越南品牌Lsoul打造的綁帶馬甲裝，利用層次與垂墜細節堆疊出夢境般的氛圍。（圖／凌時差提供）

此外，蔡依林換上越南品牌Lsoul打造的綁帶馬甲裝，利用層次與垂墜細節堆疊出夢境般的氛圍；接著換上大量立體鏤空剪裁與流蘇、羽毛般的纖維層層堆疊的野性訂製服，像披著羽翼一樣把氣場撐到最大，既性感又神秘。