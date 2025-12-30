fb ig video search mobile ETtoday

安格斯12星座一周運勢12／29-2026／1／4　雙魚愛情友情左右為難

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

這周大環境走向一個踏實而穩定的摩羯氣場，面對年度新局，你會暫時收起衝動，收斂荷爾蒙，單身者易被理念相近、對未來有規畫的人吸引；有對象的牡羊，彼此能透過專業進修或生活安排等這些理性的話題，確認彼此是不是站在同一條路上。朋友方面，會有人拉你跳脫舒適圈，邀你嘗試新活動，這些場合很可能暗藏緣分。

【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

金牛4.21～5.20

金牛座近期感情表現顯得格外謹慎，儘管雙方磁場相合，你倒不急著確認關係。單身金牛的桃花可能來自與你不同背景的對象，雖然無法馬上契合，但互補之下反能帶來另一種關係情感；有伴的金牛，本周與對方的溝通只要避免固執己見，就能建立更深的信任。此時你會更願意花時間在少數幾個真正懂你的人身上，對朋友之間的表面熱絡應酬興趣缺缺。

【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

雙子5.21～6.20

大環境走到紮實的摩羯星場，也意謂著表面的哈啦打屁不再為雙子加分，近期的單身雙子情感、桃花進度較為停滯，人氣略為下滑，就連交往中的也很可能在生活層面上面臨卡關，面對某些現實考量讓向來樂觀的你也不得不低頭，然而你的機智與反應力仍是強項，面對有點嚴肅有點苦的話題，不妨用幽默自嘲的角度解套。

【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

巨蟹6.21～7.21

巨蟹這周對於關係中的感受特別敏感，特別是交往中的蟹蟹，兩人之間磨合時需要把情緒與責任分開，不要什麼都自己吞下。單身蟹則容易在日常互動中對某個人產生依賴感，對方的貼心舉動會讓你很快心軟，但記得觀察對方是否同樣願意付出。此時同儕之間的互動有些微妙，有些人可能無意中踩到你的底線，你得學著溫柔但清楚地表達感受。

【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

獅子7.22～8.22

愛情宮位多星齊聚，獅子座在歲末年初的桃花氣場顯得特別旺，單身獅無論在聚會或社交場合，都有人被你的自信吸引。有伴的獅子，本周適合安排玩樂型約會，重新找回輕鬆的相處感；若有爭執，多半來自誰比較在意被重視，說清楚就能化解。日、金合相之下，近期你的人氣特別高，但也要避免過度迎合大眾而消耗自己。

【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

處女8.23～9.22

處女座這周的感情狀態，明顯受到摩羯群星落在情感表達宮影響。你開始意識到，自己其實並不缺桃花，但會認真思索自己是否值得投入，也容易變得格外挑剔。有對象的處女座，本周感情重點反而落在一些十分生活化的互動，看似務實的對話，其實正是在建立更深的安全感。得注意火星讓你說話較衝較直白，提醒自己語氣放柔，否則容易有小摩擦。

【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

天秤9.23～10.22

這周星象能量落在天秤內在與家庭感受相關的位置，讓你對愛情的期待變得很實際，你不想再花力氣在情緒起伏太大的關係裡。單身天秤對於相處起來能讓你放鬆的對象特別留意，一反過往以外貌為主的標準。有對象的你，這周試著一起處理生活小事，對於彼此會有新發現！休假魅力不在打扮，而在你自然流露的穩定感，放下那些外貌焦慮，自然自信會更美。

【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

天蠍10.23～11.22

這周天蠍溝通與互動的功力更上一層樓，對於感情不再只是一味風花雪月戀愛腦，會想要關注關係中的互動，觀察對方是否尊重你的界線、是否願意為你調整行程；太會甜言蜜語的人，反而容易被你淘汰。有伴者這周要更尊重彼此的時間安排，相約避免遲到或不守時，這些看似微小的細節，累積多了還是會大大衝擊情感的喔！

【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

射手11.23～12.21

想要有感脫單的射手，這周感情重點不在多浪漫，而需要思考價值與實際！在星宮匯聚摩羯宮位之下，單身射手即使遇到心動對象，也會下意識評估對方是否成熟、是否能跟上自己的想法。若聊天持續停留在各種地獄哏的垃圾哈啦，則容易讓你失去耐性。有伴的射手容易情緒化，開心時很HIGH，但爭執也可能不留情面。

【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

摩羯12.22～1.19

歲末年初摩羯運勢不但不冰冷，反而好運人氣熱滾滾，強勢氣場能讓你在人際中開紅盤，總算不再成為邊緣人，能與各方新舊朋友拉近距離。單身者魅力來自穩定與可靠，容易吸引想要長期關係的人，但你自己未必馬上準備好。有對象的你，記得適時表達你的壓力，別再被對方不穩定的情緒牽著走。

【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

水瓶1.20～2.18

水瓶這周對愛情的態度偏消極低調。你既不想被過度關注，也不太想向人解釋太多內心狀態，人群中的你顯得若即若離十分有距離感。單身水瓶桃花來得十分隱諱，某些默默關心與問候，若沒留心，就可能錯過！有伴者這周需要一些個人空間，並非不愛，而是需要整理思緒，建議事先說清楚，避免誤會。

【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

雙魚2.19～3.20

一邊是友情，一邊是愛情，這周雙魚座在感情與友情之間來回擺盪，簡直比老牌港星還要左右為難，但如何平衡仍需要靠你自己。單身雙魚易在團體、朋友聚會或工作相關場合遇到心動對象，對方欣賞你的溫柔與包容，但你要留意別過快投入。已有對象的你，這周適合把另一半帶進你的生活圈，讓對方理解你的人際世界，反而能增加信任感。

【星星教授安格斯 12/29-1/4 星座運勢】牡羊重視理念相近，雙魚適合把另一半帶入生活圈

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2026跨年轉運必看！現金冥想吸財法、咖啡色召喚正緣，金馬年好運翻倍

《美麗佳人》2026一月星座運勢：天王星讓原本熟悉的安排開始鬆動，事物逐漸顯露不太牢靠的一面

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫

亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

交往前先看清楚！「5個基準」判斷對方值不值得走下去

交往前先看清楚！「5個基準」判斷對方值不值得走下去

GU新年首波降價「190元換新衣」！保暖外套、人氣寬褲必買清單一次看 「勇敢認愛」星座Top 3公開　獅子最討厭曖昧不清狀態 最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸 無印良品2025年熱銷排行榜公開　T恤打敗休閒鞋登銷售冠軍 迎接2026必做4件事　跨年也能很有儀式感！ 話題「軟版鯊魚夾」誕生！再也不怕頂到頭皮　久戴、靠著都舒服 GD近百萬貓咪耳環超可愛　珠寶世家Boucheron擄天王心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面