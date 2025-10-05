《赴山海》成毅戲外少年感爆棚！學院風到全丹寧穿出清爽氛圍

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

身為陸劇男神的成毅，其實在脫下古裝之後，現代裝扮擁有強烈的少年反差感，猶如「青春男大生」一般的穿搭風格，更是讓粉絲愛看到不行！

成毅所主演的古裝武俠劇《赴山海》熱度不減，他在戲劇之中一人分飾三角，一次飾演現代穿書者「肖明明」、浣花劍派掌門蕭西樓三子「蕭秋水」 以及權力幫幫主「李沉舟」，以精湛深入的演技受到大家關注。然而成毅的現代造型根本與劇中判若兩人，今年35歲的他始終能散發出一種清爽少年感，編輯就整理出他日常的5種穿搭公式給大家，穿出暖萌氛圍！

《赴山海》成毅私服穿搭風格解析：

1.乾淨清新的日系穿搭

成毅平時的穿搭大多都是一些非常基礎百搭的單品，就連穿搭新手也能夠輕鬆學習，像是這身Tibi淺藍格紋的襯衫，搭配Maison Margiela的水洗高腰牛仔褲，打造出一種彷彿日系雜誌的稚氣氛圍。尤其是版型的選擇上非常聰明，襯衫大翻領設計打破傳統硬挺感，變得輕鬆休閒，材質也輕薄許多，帶來一絲慵懶與隨性，而微鬆的牛仔褲則營造出舒適自在的生活感，多了一種鄰家男孩氣息。

2. 全身Denim on Denim

丹寧疊搭也是非常推薦的必學時髦法則，成毅這套全身GAP的丹寧穿搭則完美示範了如何在美式復古與現代之間找平衡。內層淺藍色牛仔襯衫與深色寬鬆外套營造層次對比，讓視覺不至於單一，反而更具節奏感。下身的寬版直筒牛仔褲呼應上身結構，使整體造型既率性又不失層次。

3. 條紋翻領毛衣＋牛仔褲

成毅之所以能夠營造出清爽少年感，少不了學院風的加持，而條紋毛衣向來是其風格的代表性單品，就像是這身的米色毛衣搭配上紅黑條紋，自然就能夠營造出一種文藝又率性的氣息。再加上成毅選擇Acne Studios略帶褪色感的淺色牛仔褲，去平衡掉毛衣的厚重感，再搭配上一副超加分的黑框眼鏡，讓學院風的完成度大大升級，更添質感文青氣質。

4. 白色翻領外套＋襯衫與領帶

成毅在相對正式的場合中則會切換成「貴公子」模式營業，這套白色翻領外套上的圓點裝飾讓整體視覺更加豐富，兼具玩味與奢華感。內搭的襯衫與黃色領帶，色彩雖簡約卻層次分明，傳遞出沉穩之餘也不失青春朝氣。搭配深色西裝褲，整體輪廓修長，完美詮釋當代都會男子的精緻穿衣哲學。

5.學院風Polo衫＋休閒短褲

白色與深藍拼接的POLO衫搭配白色短褲，展現的是成毅青春、活力的一面。這樣的穿搭常見於運動場合或是校園風造型，但在他身上卻多了幾分時髦態度。POLO衫胸前的刺繡徽章提升整體質感，捨棄了西裝褲，反而搭配上輕鬆的短褲單品，既不拘謹又兼顧視覺吸引力，完全是「清爽男大生」般的標準穿搭模板。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

