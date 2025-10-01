fb ig video search mobile ETtoday

包車奢訪煙波花蓮太魯閣　住進山海間早餐吃公正包子、世界級咖啡免費換

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

>

文、圖／Ean

有多久沒到台灣東部走走了？這間近年新開幕的飯店，值得你回來看看這片迷人山海。煙波花蓮太魯閣座落在中央山脈與太平洋的交界處，宛如一座由大自然搭建的舞台，一側是群山靜靜矗立，一側是海浪不歇吟唱，日夜之間的光影流轉在此不斷上演。夏末之際，我與家人一同初訪，從客房到餐桌，從泳池到夕陽下的瑜伽，每一個片段都被山與海包圍，串連成一段療癒的旅行日常。

▲煙波花蓮太魯閣矗立在中央山脈與太平洋之間，成為旅人走進花蓮的全新起點。

▲晚霞映照漂流木，呈現花蓮最原始的山海氣息。

▲從清晨到日暮，旅人都能在山海的懷抱裡找到自己的節奏。

飯店共分三棟建築，有背包客取向的「煙波花時間」，以及「山闊館」與「沁海館」。我與家人分別入住山闊館的行政雅緻月牙套房與沁海館的行政豪華月牙套房。兩間房都位於12樓邊間，格局類似，窗外皆可同時眺望山巒與海景。浴室設有海景浴缸，能一邊泡澡，一邊欣賞壯闊的太平洋海景。

▲大廳背後的山水意象屏風，將花蓮的山巒氣勢搬進室內。

▲海景浴缸是客房的一大亮點，將壯闊海景納入日常。

▲外觀以俐落的切面設計呼應太魯閣的山巒稜線，現代感十足。

▲房內以藍綠色調鋪陳出山海交融的氛圍，細節中流露設計巧思。

▲山闊館近攬中央山脈，窗外盡收翠綠山巒與田野。

兩間客房相較，沁海館套房的空間略勝一籌，室內加上陽台合計14坪，顯得更為舒展外，入住時還會加碼準備迎賓飲品與小點心，其中最特別的，是當地知名的佳興檸檬汁，那股酸甜清爽的滋味，為旅程開端注入一份鮮明的在地印象。若要在兩館之間做選擇，我會推薦沁海館，不僅位置更靠近海邊，主要的餐廳與泳池也都設於此棟，搭電梯即可直達，便利性更高！

▲酸甜沁涼的佳興檸檬汁，讓旅程開端更添在地味。

▲坐在陽台發呆，就是最療癒的花蓮時光。

▲細節俐落的衛浴空間，呼應整體現代設計風格。

▲夜裡浸泡在海景浴缸，獲得全然的放鬆感。

戶外泳池：在山海之間舒適暢游

沁海館2樓的戶外泳池，是此行一個難忘亮點。下水瞬間，我意外發現竟不需急忙暖身就能適應水溫，後來離開時看到牆上的水溫標記是33度，這樣的溫度，即使接下來入秋氣溫轉涼，依然能舒適游泳。

能讓人很放鬆的是，除了長條型泳池，旁邊還設有氣泡Jacuzzi，水溫更高，大約37-38度，坐在水流環繞之中，露天沉浸大自然，那一刻，嘴角也不自覺地上揚。

▲從客房陽台俯瞰，泳池彷彿延伸進入山海與天際之間。

▲坐在氣泡池裡，被暖流與綠意同時包圍。

早餐：從清晨到午後的饗宴

煙波花蓮太魯閣將早餐提升為「早午餐」的規格，供應時間從清晨六點半延續到下午一點半。這意味著旅人不必為了早餐早起，甚至值得為此多住一晚。

餐檯上的菜色豐富，融合了國際料理與在地美食。烘焙區有世界麵包冠軍王鵬傑的蜂巢麵包與酸種麵包，花蓮名店公正路包子也直接搬上桌，讓人不必再到市區排隊，以及讓我夾了好幾次的「原民飛魚沙律」更是印象深刻的洄瀾風味。此外甜點檯還出現冰淇淋，為早餐時光添了一份輕快的驚喜。週末限定更進一步升級，餐廳提供紅酒暢飲與燻鮭魚料理，為清晨帶來一點微醺的氛圍。而最讓我驚喜的是能在早餐時光裡品嚐到興波咖啡，這間曾榮獲「全球50間最佳咖啡店」第一名的台灣品牌，竟也能在花蓮早餐時刻出現，黑、金卡會員還能免費兌換。

▲現煎檯台前熱氣翻騰，廚師的手藝讓每一份餐點都帶著溫度。

▲自助吧台上綠意滿滿，刺蔥及各種野菜等在地食材都能一次嚐到。

▲煙波早餐的多樣性開啟美好一天。

由7位主廚聯手打造14道限定料理，再加上冠軍麵包與世界級咖啡，這場煙波花蓮太魯閣的早餐，可說誠意十足、讓人印象深刻，可謂是一場結合在地與國際的旅行饗宴。

▲黑、金卡會員可免費兌換的興波咖啡，讓早餐多了驚喜！

▲坐在大面落地窗前，讓興波咖啡的香氣與東部的風景，一起醒來。

▲一碗熱騰騰的早粥，旁邊配上在地小菜與現做熱食，相當滿足。

晚餐：花蓮小吃與國際食材的對話

晚餐時段，我們選擇了館內餐廳的「花蓮太魯閣｜四人分饗」（NT$3,120+10%）。這份套餐將國際料理手法與花蓮在地食材結合，呈現出多層次的驚喜。美國SRF極黑和牛以川味麻辣水煮的方式上桌，牛肉鮮嫩，湯頭香麻帶勁；西班牙全橡伊比利黑豚則透過馬都拉沙嗲料理，帶出油脂細膩與堅果清香，還有紅鮋魚搭配酸菜與椒麻調味，亦是呈現清爽的平衡。

▲夜幕低垂，燈火點亮的煙波花蓮太魯閣，在山海之間顯得特別迷人。

▲餐廳空間在夜裡透出柔和光影，氛圍靜謐而優雅。

▲旅程中最真實的片刻，往往藏在餐桌上一口一笑之間。

讓我最欣喜的，是餐桌上還能嚐到花蓮的老字號名店，將在地小吃端上飯店餐桌，既保留了親切感，也提升了精緻度，像是周家蒸餃皮薄餡多，肉汁飽滿；慶修院馬告香腸則融入山林香料，烤得油香四溢，深得我心。

▲馬告香腸與花蓮花生，一口咬下就是滿滿的洄瀾氣息。

▲美國SRF極黑和牛遇上川味湯頭，香麻帶勁，讓人食慾大開。

▲一籠熱騰騰的蒸餃，將花蓮人的日常味道端到飯店餐桌。

面向大海做瑜伽

這些年在國內外不少渡假飯店參加過瑜伽課，但這回在煙波花蓮太魯閣，是頭一次把瑜伽墊鋪在海灘上、直接面向海洋伸展。

課程由專業老師帶領，一小時分成兩段：先在室內（山闊館2F）暖身，再隨著夕陽餘暉走到飯店旁的海灘，伴著潮聲與晚霞完成最後的練習。 從身體到心靈，都被療癒得滿滿，這真的是一種無可取代的旅行體驗，十分推薦！結束後留在沙灘靜靜看著晚霞，身體已經放鬆，心境也被大自然溫柔收攏。

註：週五到週日入住會是安排該傍晚瑜伽課程，其餘天數則安排晨間瑜伽

▲山闊館二樓的瑜伽教室，先在這跟著老師紮實的上一輪室內課。

▲這一刻，不需要背景音樂，海浪就是最好的節奏。

▲這是東海岸最溫柔的時刻，日與夜的交替悄然展開。

▲在老師指導下，同行的兄嫂在暮色中留下雙人瑜伽剪影。

舒適的移動，讓旅程更完整

除了飯店本身，這趟旅程因為有千里馬國際小客車的Lexus LM300h包車往返，更顯得從容自在。出發前，司機德叔就貼心傳訊息詢問是否需要準備咖啡，不然車上也備妥了進口的斐濟水與蘋果汁。行前，我也先請教他沿途在蘇澳的推薦海鮮餐廳名單、並提前訂好位，餐點果然新鮮實惠，為這趟旅途揭開美好序幕。而在回程經過清水斷崖時，德叔也主動建議停留拍照，下車後迎面而來的是峭壁與湛藍海洋交織的壯麗景致，這段短暫的駐足，成了返程的意都驚喜，這些高度彈性與客製化，在在都彰顯著包車出遊的優勢與價值。

▲搭上Lexus LM300h包車，舒適與細節都到位。

▲壯麗的清水斷崖，峭壁與大海交織的畫面，讓人屏息。

▲Lexus LM300h 停靠在煙波花蓮太魯閣前，成了我此行的最佳搭檔。

至於乘坐體驗，素有陸地頭等艙美譽的Lexus LM300h的舒適度早已超越一般交通工具，不僅可幾乎躺平、座椅更具備加熱與通風功能，寬敞的乘坐感讓長途行駛依然輕鬆自在。某些時刻，我甚至想起之前搭阿聯酋商務艙時的心境，恨不得能再多飛一會、再多坐一段，因為移動的過程本身，就已經是一種享受。

▲座椅幾乎可完全躺平，還能依需求開啟加熱或通風，長途移動也能自在放鬆。

把自己交給山與海

這回在煙波花蓮太魯閣讓人真正體會到「住進山海之間」的感受。從客房裡的雙重風景，到豐盛的餐飲設計，再到夕陽瑜伽與戶外泳池，這裡的每一個細節都讓旅程變得完整。

而當舒適的包車移動也成為旅行的一部分，花蓮似乎不再遙遠。旅行的價值，不僅是抵達，而是沿途的過程與每一個美好片刻。

▲每一次伸展，都是與大自然的深層對話，相當珍貴的旅行禮物。

▲山與海的風味，都在這張餐桌上。

▲從開胃到收尾，每一道都是記憶裡的亮點。

▲一瓶貼心的在地飲品，讓人透過味蕾融入花蓮的節奏。

/ Info. /

煙波花蓮太魯閣
官網臉書
地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10之6號

作者：「Ean部落閣」Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 花蓮, 旅遊, 太魯閣, 飯店, 煙波花蓮太魯閣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去

戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去

星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」

星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」

心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透 不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆 從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交 2025奶茶色球鞋推薦！8雙百搭質感款一次看　IU、Jisoo同款先鎖定 把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間 最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見 白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面