紫毛衣＋紫長褲就可以「很法國」　張榕容穿ba＆sh用靴子打破溫柔

記者林明瑋 / 台北報導

有不少法國輕奢、小眾品牌引進台灣，ba&sh是其一，張榕容出席ba&sh秋冬系列發表會，以優雅俐落的漸層紫色毛衣與淺紫色褲子，搭配黑色靴，展現既溫柔又帶點酷感的造型，她說：「紫色給人比較溫柔的感覺，但我搭了這雙靴子，就能多一點帥氣，變得更有態度。」

▲ba&amp;sh張榕容。（圖／品牌提供）

▲ba&amp;sh張榕容。（圖／品牌提供）

▲張榕容穿紫色漸層羊絨開襟衫17,650元、直筒褲9,100元、中筒靴15,980元，背著麂皮水桶包20,790元。（圖 / 品牌提供，以下同）

張榕容工作時必須全妝上場，私下倒是隨興慵懶，偏好頭髮簡單整理後加上淡妝，營造出親切但又有點酷酷的性格。她認為穿衣服最重要的是「開朗自信、自己舒服」，這點也實踐在念國一的女兒身上，她笑說：「現在小孩意見越來越多，我會說『你不要這樣穿好不好』？但她喜歡我也只能尊重，因為那是她的自信，不是我的，她穿得舒適就好。」

▲ba&amp;sh張榕容。（圖／品牌提供）

▲ba&amp;sh張榕容。（圖／品牌提供）

▲ba&sh臻奢系列以紫色絮語為主題，運用紫色、白色打造優雅個性。

ba&sh推出亞太限定的紫色絮語系列，回溯60、70 年代法式高級慵懶氛圍，強調面料與細節，以象徵靈性與幸運的紫色穿插白色，流露詩意，雖是以紫色為主，但因為深淺、圖案、材質的不同，即使相互搭配也不浮誇，反而如薰衣草或紫色花田般恬淡。

▲ba&amp;sh張榕容。（圖／品牌提供）

▲ba&sh Coda中筒靴15,980元、拼接麂皮休閒鞋9,410元。

▲ba&amp;sh張榕容。（圖／品牌提供）
▲ba&sh麂皮水桶包20,790元（左）、麂皮馬鞍包15,320元。

除了紫色裝束，張榕容再換穿米白色毛鬚緄邊軟呢外套與長褲的造型，率性自在也很有女人味，張榕容很喜歡同色系搭配：「看起來簡單卻充滿巧思。」她透露ba&sh是去巴黎時必逛的品牌，台法混血的她與法國多了一份淵源，她說：「上次在法國拍戲，住在比較市區，我有非常多的時間去逛街，有空就去看看有沒有新品，或是有沒有特價打折。」

▲ba&amp;sh張榕容。（圖／品牌提供）

▲張榕容穿毛鬚緄邊軟呢外套14,270元、直筒褲11,680元、拼接麂皮休閒鞋9,410元、麂皮馬鞍包15,320元。

SANDRO 2025秋冬由奚夢瑤拍攝形象廣告，以麂皮、仿舊皮革及硬挺毛料為主，透過立體剪裁重新塑造女性輪廓，展現都會女性的多重魅力。奚夢瑤身穿寬版麂皮外套搭配蓬鬆花苞裙，落肩設計與柔軟裙襬形成鮮明對比，圓領金扣皮衣與皮革短裙，喚起60年代叛逆精神，皮革拼接毛料大衣搭配方頭機車靴，則將通勤風格融入品牌的法式美學。

▲ba&amp;sh張榕容。（圖／品牌提供）

▲ba&amp;sh張榕容。（圖／品牌提供）

▲ba&amp;sh張榕容。（圖／品牌提供）

張榕容, ba&sh

