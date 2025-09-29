COS秋冬必買搶先看！格紋襪靴、鱷魚壓紋扁包　讓時髦度瞬間激增

fb ig video search mobile ETtoday

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS最新秋冬系列在台灣舉辦預覽會。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

COS才剛在紐約時裝周舉辦2025秋冬秀，新系列旋即出現在台北，去繁從簡、回歸本質是核心理念，洗鍊時髦的都會感也總是充滿魅力，讓人經過COS的店就想走進去逛一圈。2025秋冬無論服裝或配件都低調卻吸睛，衣著簡單時，只需一雙格紋襪靴便超有型，再拎起扁形包身的鱷魚壓紋包，俐落又充滿個性，還有哪些秋冬必買？趕緊往下看。

服裝

2025秋冬質感豐富，運用仿小馬毛、羊羔毛等材質，製造溫暖效果，格紋圖案也是焦點，女裝以包覆圍巾、高領設計與垂墜俐落剪裁展現立體感，格紋設計絕對是必買，外套、長裙等，能搭配出經典而且很有態度的造型，舒華在紐約看秀時穿的壓褶緞面上衣與長裙也很吸睛，領口與袖口剪裁獨特，吐露自然流轉的氣氛。

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲外套、傘狀輪廓上衣，用獨到剪裁讓秋冬的深色服裝一點也不沉重。

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲各式格紋服裝可以成套也能混搭。

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲舒華日前在紐約看秀時選擇壓褶緞面裙裝。

男裝寬大比例與俐落肩線，為經典版型注入新意，同色系混搭與各式材質的運用，增添更多層次。長大衣很值得投資，腰間繫帶的設計讓男士的正式裝扮多了點柔軟姿態，也能穿得休閒，Oversize款式一穿上就是時髦代表。

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲男裝設計簡單大方、展現品味。

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲男士長大衣有很多選擇。 


配件

搶眼的飾品、手袋、鞋履，都讓造型更有亮點，COS 2025秋冬木質手環、眼鏡，是令人驚喜的創新之作，格紋除了服裝也延伸到包包，還有提袋般扁形包身的仿馬毛材質包、鱷魚壓紋包，都是都會俐落最佳表現。

鞋履除了經典的樂福鞋，格紋襪靴很有亮點，登山靴是新嘗試，柔軟皮革與麂皮經手工裁剪，並加厚腳踝處與多層鞋底，展現舒適機能。

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲木質手環、戒指很有特色。

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲鱷魚壓紋鞋、扁形包。

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲2025秋冬推出格紋襪靴、包款。

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）
▲強調設計與製程的登山靴。

【看更多2025秋冬系列】
法國品牌Maje推出致敬席琳狄翁（Céline Dion）的限量膠囊系列，透過兩款T恤與一款大學T，重現90年代風華，設計元素包括席琳狄翁圖像、她在1990年推出的首張專輯《Unison》、1997年的代表作《Let’s Talk About Love》，寬鬆剪裁除了基本的牛仔褲，也可與百褶裙、蕾絲褲襪等搭配，穿出自我風格。

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）

▲COS Maje 2025秋冬。（圖／品牌提供）

►舒華倫敦看Burberry秀　流蘇風衣、格紋撞色重塑英倫經典

►舒華看秀造型美到窒息！COS高級灰極簡秋冬重點單品一次看

 

關鍵字：

COS, Maje

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

