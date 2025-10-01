VERSACE變天！直擊新設計師首作　美杜莎全新演繹、鬼塚虎聯名鞋搶先看

記者鮑璿安／巴黎報導

Versace 日前迎來新任創意總監 Dario Vitale 的首作，在米蘭皮納科泰克安布羅休納美術館（Pinacoteca Ambrosiana）中登場，作為品牌首位非 Versace 家族出身的設計師，帶著重塑品牌性感血統的重任接棒，因此受到外界高度檢視。在2026春夏巴黎時裝周期間，Versace將此系列移至巴黎再次上演，《ET FASHION》也搶先直擊預覽會的重點，一次整理完整的話題單品。





▲Versace 日前迎來新任創意總監 Dario Vitale 的首作，在米蘭皮納科泰克安布羅休納美術館（Pinacoteca Ambrosiana）中登場。（圖／品牌提供）

Dario Vitale將品牌深厚的檔案與義式美學重新詮釋，帶來一場融合性感、古典與街頭能量的 2026 春夏系列，宛如一封寫給 Versace 靈魂的情書。在大秀上，令人印象深刻的性感造型不斷上演，深藍無袖上衣搭配白色超短裙，配上長鏈與 Oversized 手袋，展現出宛如90年代超模的冷艷氣場。透過高超的剪裁與布料運用，將女性身形的曲線張力放大，全新的美杜莎圖騰化作分量感十足的金屬項鏈配件，層層堆疊在肩頸，進一步點綴在服飾衣領、包身中央，延續Versace 經典的性感輪廓，卻帶來以往少有的摩登洗鍊。Dario Vitale 的首秀，不斷致敬 Gianni 在 1980 年代末的設計，帶來強烈的復古時髦氣息，也讓優雅不再受制於經典，而是透過解構與拼貼創造新視野。

Onitsuka Tiger x Versace 聯名鞋履





▲Onitsuka Tiger 與 Versace 的聯名運動鞋。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）



最受矚目的莫過於 Onitsuka Tiger 與 Versace 的聯名運動鞋，Vitale 將義式奢華語彙注入日本經典鞋款，白底棕線設計極具辨識度，並在鞋舌與鞋眼加入金色 Medusa 標誌。這不僅象徵東西方文化的交融，也讓 Versace 的性感能量突破伸展台，滲透進日常街頭風格。運動鞋與西裝、禮服的混搭，成為秀場上一個意外卻極具現代感的畫面，預告將是本季的爆款單品。

從檔案延伸出的配件哲學

▲ Versace2026春夏系列重點配件，點綴上全新的美杜莎標誌。（圖／記者鮑璿安攝）

配件包款也成為此次系列的亮點，像是圓弧形狀的口蓋皮革包款，點綴經典的美杜莎頭像，透過金屬鎖鏈與立體造型傳遞叛逆氣息，大尺寸的水桶包款也呼應這設計元素，讓人聯想到品牌一貫的裝飾藝術美學。Dario Vitale 精湛的疊搭功力不僅體現在服裝層次上，也延伸至包款設計。本季驚喜亮相的一系列小尺寸迷你手拿包與鏡面裝飾包款，巧妙地成為造型的一部分。這些迷你配件以精緻工藝打造，不僅能與大尺寸皮革托特包、幾何硬殼包相互呼應，更像是隨身的時尚「珠寶」，為整體造型增添亮點。

以下看更多米蘭時裝周重點

同時，Gucci 揭開新任創意總監 Demna 的首個系列序幕，他捨棄了傳統實體秀的發表模式，改以短片《The Tiger》開啟品牌新篇章，即便是這樣，整體的關注度仍相當高，從服裝到陣容卡司都拉到最頂。選址於義大利證券交易所Palazzo Mezzanotte打造猶如電影首映會的現場，也藉此帶出品牌經典符碼，只能說還是Demna會玩。





▲這部由奧斯卡獲獎導演 Spike Jonze 與 Halina Reijn 聯手執導的短片，不僅是 Demna 對 Gucci 美學的重新詮釋，更是一次對時裝敘事方式的顛覆 。（圖／品牌提供）