玫瑰也能極致典雅！用香氣譜曲巴黎經典地標　全新頂級香SOLFÉRINO登台

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

法國不僅是浪漫之都，更是充滿歷史文化底蘊的地方，尤其更是香水的發源地之一，不僅讓它成為個人魅力的彰顯與識別，更被稱為「第二層肌膚」，可見其重要地位；近期就有多個法式香水值得粉絲細細品味，不僅是新時代的象徵，更是傳承多年的經典，喜愛香氛的粉絲當然不能錯過。

＃SOLFÉRINO PARIS 索菲黎諾淡香精系列

對於許多人而言，巴黎也許是個時尚之都，也可能是個藝術殿堂；來自法國的全新頂級香氛品牌SOLFÉRINO就邀請各大調香師，將他們對於巴黎的印象運用香材層次，敘說專屬於此的故事與印象，推出的10支香氣之中，索菲黎諾10號淡香精就是為了紀念其總部Solferino 10號而設計，這裡曾經是政治總部擁有非常悠久的歷史文化，位於第7區的巴黎左岸，是當地人都知曉的標誌性建築，後來改建成高端的辦公空間，更成為SOLFÉRINO的香水總部。

「一場嗅覺交響曲，將玫瑰的永恆優雅，與獨特而精緻的木質香調完美融合，致敬壯麗的百年宅邸。」以此印象，調香師將充滿馥郁層次的玫瑰為主軸，運用紫羅蘭、鳶尾花、雪松木，讓其香氣更展現出古典雅緻的歷史質感，比起一般玫瑰調的極致柔美更顯內斂低調，而且一點都不老氣，宛如Solferino 10號不隨歷史變遷，靜靜佇立在巴黎首都，歷久彌新，始終佔據人們心中。

＃Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 水晶之燄限量工藝典藏版

提到法式香氛Maison Francis Kurkdjian也是代表性的品牌之一，在2025年再度攜手「水晶之王」Baccarat打造出極具收藏價值的Baccarat Rouge 540 水晶之燄限量工藝典藏版，全球限量54組，由19位法國頂尖工匠100%純手工，將「24K金煉紅工藝」具象化設計出的香氣，總耗時500小時，打造出的全水晶珍藏品，更有專屬獨立序號，充滿紀念意義。