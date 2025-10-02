獅子才排第2！「耳朵超硬」講不聽星座Top 3　冠軍容易錯失良機

▲有的星座真的超固執，決定了就很難改變。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你身邊有沒有這種朋友，旁人說什麼都不聽，一定要自己跌了一跤才知道痛，12星座中，有些星座的性格天生「耳朵很硬」，不容易被勸說或改變。他們通常有自己的一套邏輯與原則，即使旁人好意提醒，也未必願意聽進去。盤點耳朵超硬星座Top 3，看看有誰上榜了？

#第1名 金牛座

金牛的固執幾乎是眾所皆知，他們一旦認定某條路要走，就很難回頭。金牛座屬於土象星座，本身就偏保守謹慎，因此在做決定前會反覆思考，等到下定決心後，就不願再被他人影響。他們覺得自己花時間考慮過，怎麼可能別人幾句話就推翻？這種性格讓他們很有耐心與毅力，但有時候也會錯過更好的機會，讓旁人著急。

#第2名 獅子座

獅子座的「不聽勸」主要來自於強烈的自尊與面子問題。他們習慣當領導者，認為自己做的決定就是最正確的，所以很少願意承認錯誤。即使心裡知道別人說得有道理，獅子也可能嘴上不承認，因為這會動搖他們在群體中的威嚴。因此常常表現出「我說的就是對的」的態度，讓人覺得很難溝通。不過，一旦他們真的撞牆了，會默默修正，但很少會直接承認是聽了別人的建議。

#第3名 摩羯座

摩羯座看似理性冷靜，但其實在價值觀和原則上非常固執。他們相信努力與規劃，所以一旦制定計畫，就會嚴格執行，不容易被動搖。摩羯的耳朵硬，不是因為情緒，而是因為「我已經有最佳方案」的理智想法。別人的建議若與他們的長期目標不符，通常會直接忽略。他們覺得與其聽別人指揮，不如堅持走自己的路，這樣才安心。