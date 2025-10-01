Jo Malone推出琉彩工藝玻璃瓶、CULTI 攜手ELIE SAAB推出聯名居家香氛

記者曾怡嘉／台北報導

香氛不僅是氣味流動，更是生活風格的延伸，CULTI MILANO 和Jo Malone London不約而同推出有如藝術品般的超美居家香氛，為生活注入與儀式感。。

▲Jo Malone 將香氛昇華為藝術品。

Jo Malone 推出全新琉彩工藝擴香玻璃瓶，將品牌標誌性香氣與精湛工藝完美融合，凝聚匠心與美感，展現獨特家居品味。每一只擴香玻璃瓶均由玻璃工藝師手工訂製，打造出獨一無二的曲線輪廓，期間推出石榴紅與沉翠綠晶透瓶身，閃耀著如寶石般的光澤。

▲Jo Malone 琉彩工藝擴香玻璃瓶石榴紅與擴香補充液 組合出售，6,150元。

搭配品牌人氣擴香補充液-海岸清新木質調的鼠尾草與海鹽、馥郁花果香氣的英國梨與小蒼蘭、以及品牌經典清新辛香調青檸羅勒與柑橘，帶來層次豐富、氛圍感十足的嗅覺體驗，無論置於書房一隅或客廳中央，讓香氣靜靜包覆空間。

▲「GOLDEN」居家香氛系列。

CULTI MILANO攜手ELIE SAAB推出聯名款「GOLDEN」居家香氛系列，「GOLDEN」的香氣靈感呼應兩大品牌共同的地中海根源：前調以清新馥郁的苦橙與柑橘綻放明亮果香，營造活力氛圍；隨而過渡至生薑與雪松的溫暖質樸，留下深邃悠長的氣息。雪松是ELIE SAAB故鄉黎巴嫩的文化象徵，不僅國旗中央的綠色樹木就是雪松，更被視視為神聖且高貴的存在。

▲CULTI MILANO專門店日前在微風信義開幕。

▲聯名款限量居家擴香500ml&香氛蠟燭270g。

楓木瓶蓋呼應自然本真，藤枝擴香則延續CULTI MILANO對真實與獨創氛圍的堅持，延續ELIE SAAB對奢華與優雅的極致詮釋，此次聯名款產品規格包含500ml、2700ml室內擴香與270g香氛蠟燭，以多樣形式延續獨特氛圍美學。