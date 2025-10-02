淺眠睡不好？掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮

▲「好眠」對現代人來說已成為奢求。（圖／Unsplash，以下同）
記者曾怡嘉／台北報導
現代人習慣晚睡，想要有一段安穩且深沉的睡眠並不是件容易的事情，睡前除了降低電子產品使用，保持房間昏暗外，飲食方面也該特別留意，掌握「5吃4不碰」原則，助你一覺到天明。
#含有色胺酸食物
像是香蕉、牛奶、火雞肉、堅果都是好選擇，色胺酸是一種氨基酸，能促進血清素（快樂激素）和褪黑激素（睡眠激素）的生成，有助於調節生理時鐘。
▲杏仁能幫助放鬆，穩定神經系統。
#富含鎂的食物
舉凡杏仁、菠菜、南瓜子等，鎂能放鬆肌肉，穩定神經系統，降低焦慮，促進更深層次的睡眠。
#小量碳水化合物
像是全穀麥片、燕麥片，小量的碳水能提升血清素水平，讓人感到平靜，幫助入睡。
▲蜂蜜水是睡前的好選擇。
#蜂蜜
蜂蜜能夠促進胰島素釋放，加速色胺酸進入大腦，幫助更快入睡。
#櫻桃或櫻桃汁
櫻桃中含有富含天然褪黑激素，能有效調整睡眠週期。
▲咖啡因飲料睡前應避免。
除了補充以上5大食物，以下4大類食物也需要避免，睡前應避免飲用含咖啡因飲料，如咖啡、茶、可樂，或高糖食品，以上都會刺激神經系統，影響入睡。另外含高脂肪和高鹽分食物也應避免睡前食用，可能引起消化負擔或不適。
我想要說....