IKEA「在地食材餐」鹹蛋黃、炸蓮藕入菜　吃滿200元還送200抵用券

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA 自 10／1 起在全台門市餐廳與美食小站推出「在地餐桌」系列新菜色，將嘉義蓮藕、屏東鹹鴨蛋等在地食材入菜，推出多款台味料理。為了吸引消費者嚐鮮，IKEA 也同步祭出卡友專屬「點食成金」活動，自 10／2 至 10／22 期間，單筆餐飲消費滿 200 元即可獲得「200 元家具家飾滿額抵用券」，可於購物滿 1,000 元時折抵使用，每筆消費限領一次。

▲IKEA推出在地風格餐點，焦糖洋蔥戰斧豬排售價399元。（圖／業者提供）

新餐點主打在地風，包括「焦糖洋蔥戰斧豬排」搭配嘉義炸蓮藕片與焦糖洋蔥醬，帶出肉質與蔬菜的多重口感；「金沙蝦炒飯」則將屏東鹹鴨蛋製成金沙醬，搭配藍鑽蝦與蔬菜，粒粒分明鹹香下飯。另有「和風蓮藕水煮蛋沙拉」與「無骨排骨酥」，前者以非籠飼雞蛋與蓮藕片為基底，後者外酥內嫩，適合家庭共享。

▲金沙蝦炒飯售價239元；無骨排骨酥售價65元。

甜點因應萬聖節氛圍，推出「仙草霜淇淋」與「一刀莓命波士頓蛋糕」，竹炭蛋糕體夾草莓鮮奶油，頂部插上巧克力刀，造型趣味應景，單品售價從 20 元起至 399 元不等，販售至 11／30（部分品項至 10／31 止）。

▲一刀莓命波士頓蛋糕，售價65元。

日本森永牛奶糖近期首次為台灣市場推出限定企劃，推出 5 款限定包裝，由日本插畫家 TOMOKO SHINTANI 操刀，結合佐賀伊萬里在地文化元素，讓人耳目一新。四種全新風味蜜柑紅茶、抹茶紅豆刨冰、白桃與黑糖豆香也登場。

四款新口味皆以日本各地特色為靈感，愛媛蜜柑紅茶風味以道後溫泉為背景，融合蜜柑清香與紅茶香氣；鹿兒島抹茶紅豆刨冰風味重現日式刨冰滋味，清新抹茶搭配綿密紅豆；岡山白桃風味則展現甜美果香，帶出清爽層次；山梨黑糖豆香風味靈感來自傳統黑糖黃豆粉點心，口感濃郁厚實。經典原味同步推出限定包裝，設計中可見佐賀地標與文化符號。

森永同時舉辦「登錄發票抽獎活動」，即日起至 12／3 止，凡於全台通路購買任一系列森永牛奶糖商品並登錄發票，即可參加雙周抽獎，獎項包括無印良品禮券、蒸氣烤麵包機、藍牙耳機與拍立得相機等，最後抽出台北－佐賀單人來回機票 2 名，幸運中獎者可親訪森永創辦人故鄉。